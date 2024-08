Empresário e funcionário são executados a tiros dentro de caminhonete em Rio Preto 

Passageiro do veículo é suspeito e está foragido. Vítimas identificadas como Marcio Hortense, de 62 anos, e Fabiano da Silva, de 49, são de Borborema/SP.

Um empresário e o funcionário dele morreram baleados no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto/SP, no início da tarde desta quarta-feira (21.ago).

De acordo com a polícia, as vítimas identificadas como Marcio Hortense, de 62 anos, e Fabiano da Silva, de 49, estavam dentro de uma caminhonete, junto com o suspeito do crime, que estava no banco traseiro.

O criminoso sacou a arma e atirou em direção aos outros ocupantes do veículo. A polícia informou que foram dois tiros e que eles atingiram as vítimas na região do rosto. Ambos os homens morreram no local.

Em seguida, o suspeito desceu do veículo com um capacete nas mãos, uma mochila nas costas e fugiu.

As vítimas eram moradoras de Borborema/SP. O empresário atuava no ramo de amendoim. O crime vai ser investigado. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

*Com informações do g1

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3