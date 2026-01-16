Representante do Ministério da Saúde defende fortalecimento dos programas em Votuporanga 

Humberto Tobé, Supervisor Administrativo da ASPAR (Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos) participou de uma entrevista na Rádio Clube 92 FM e posteriormente de uma plenária na Câmara Municipal.

A Rádio Clube 92 FM de Votuporanga/SP, recebeu nesta sexta-feira (16.jan), Humberto Jacomini Neto, popularmente conhecido como Humberto Tobé, publicitário e Supervisor Administrativo da ASPAR (Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos) do Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Alexandre Padilha.

Humberto Tobé está em Votuporanga para uma plenária que será realizada ainda na noite desta sexta-feira, na Câmara Municipal, onde receberá autoridades políticas e lideranças de toda a região, uma vez que o encontro será aberto ao público.

Ao comunicador Alexandre Lobão, o representante do Ministério da Saúde, ressaltou a importância do fortalecimento dos programas desenvolvidos pela pasta: “Saúde é um tema fundamental e está presente na vida da população. O Ministério da Saúde tem feito forte investimento em todo o Estado de São Paulo para fazer as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) chegar mais perto da população. Aqui na região tem sido um canteiro de obras com relação às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e também do fortalecimento e entrega de equipamentos, como de Unidade Básica de Saúde (UBS), kit de telemedicina e consulta, e também no fortalecimento do custeio dos municípios junto ao Ministério da Saúde.”

Na oportunidade, Humberto Tobé ressaltou a importância das plenárias e o avanços das políticas de saúde pública do governo federal: “É um evento aberto e todos são convidados à participar, é uma roda de conversa para que possamos ter um alinhamento sobre quais são as diretrizes para 2026, estamos iniciando o ano agora, então, é muito importante que a gente estabeleça qual é o planejamento. Em especial, dos nossos gestores e gestoras municipais para poder tá alinhado e em sintonia do que acontece em Brasília, para o que acontece aqui. Ouvir as demandas reais, dos prefeitos, secretários de saúde e a população de Votuporanga e da nossa região.”

“Precisamos falar para as pessoas das ações do Ministério da Saúde como o PAC Saúde, Agora tem Especialistas, Mais Médicos, Farmácia Popular, SUS Digital, Brasil Sorridente e o SAMU 192, que já impactam diretamente aí nos nossos municípios. É muito legal isso, porque o SUS é tão presente nas nossas vidas. Tem um leque gigantesco. Então, você pega, assim, o SAMU é uma referência de política pública, então, ele já tá em atividade, você pega a questão do PAC, no mês de março, abril, você vai ver o tanto de inaugurações que nós teremos aqui na região, que são as UBSs, CAPS e Policlínicas, em todo o Estado de São Paulo”, pontuou o representante do Ministério da Saúde.

“Com relação a telemedicina, os kits começam a chegar agora e as prefeituras já têm se apresentado a dialogar com o Ministério. Imagina, precisou vir a pandemia para a gente considerar a importância das novas tecnologias que podem incluir para melhorar o atendimento da população. Outro projeto, o Agora tem Especialistas, que tem por objetivo ofertar para a população médicos especialistas em seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia”, emendou Humberto Tobé.

“Então, nós estamos atuando, botando recurso. O ministro Padilha, sob orientação do presidente Lula, tem cobrado toda a equipe do ministério para que a gente faça que programa chegue na ponta, que chegue nos municípios paulistas e que a partir daí possa impactar na vida da população que é o objetivo, reduzir filas. Então, esse programa, que teve início de uma forma mais organizada no segundo semestre de 2025, esse ano eu tenho certeza que vai deslanchar fortemente no Estado de São Paulo. E nós temos que priorizar as diretrizes, nós precisamos de um SUS com orçamento, com atendimento humanizado e com a garantia de que nós vamos ter solução do problema”, complementou.

Ainda durante a entrevista, Humberto Tobé, salientou a relação com as lideranças políticas dos municípios: “Cada cidade tem uma realidade diferente. Como que o Ministério da Saúde trabalha para respeitar essas prioridades locais e transformar demandas em políticas públicas efetivas? Por meio das diretrizes. Então, o Ministério da Saúde, essa é a razão também da gente estar percorrendo aqui, serão três dias de agendas aqui na região do Noroeste Paulista, com o objetivo de alinhar o nosso planejamento estratégico do Ministério. Porque é verdade que todo município tem o seu sonho, tem a sua expectativa. Agora, não adianta a administração municipal levar uma demanda que não tem essa política estabelecida no Ministério.

Então, quando a gente chega no início do ano e apresenta o nosso cardápio de ações e políticas públicas que nós podemos ofertar para os municípios, isso ajuda muito. Porque daí os secretários municipais, quero até agradecer aqui o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e a nossa querida secretária de Saúde, Ivonete, então, eles fazem sempre contato conosco. A partir daí o pessoal da administração chega e diz: olha, nós estamos desenvolvendo projetos, vocês acham que tem possibilidade desse projeto andar, ter recursos, e assim por diante. Então, a gente vai fazendo um alinhamento. Mas eu confesso para você que é cada cidade tem um tipo de prioridade e expectativa nessa relação.”

Humberto Tobé, que foi recebido pelo diretor da Clube 92 FM, Dirceu Camargo, e esteve acompanhado pelo vereador votuporanguense Wartão (União Brasil) e pelo presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Guilherme Gasques, aproveitou para relembrar o motivo de sua passagem por Votuporanga: “A gente precisa acreditar que é possível fazer diferente. É possível a gente fortalecer serviços públicos, a gente ofertar bons serviços e ao mesmo tempo salvar vidas. Isso não tem preço.”