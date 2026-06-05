Motorista é flagrado com 35 mil isqueiros contrabandeados em Birigui 

A mercadoria sem nota fiscal foi avaliada em cerca de R$ 175 mil.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária prendeu, na tarde desta quarta-feira (3.jun), um homem pelo crime de descaminho, na Rodovia Gabriel Melhado (SP-461), na região de Birigui/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem aconteceu durante a Operação Impacto/Divisa, quando a equipe deu ordem de parada ao motorista de um veículo que passava pelo local. Dentro do carro, os policiais encontraram 35 mil isqueiros provenientes do Paraguai.

Segundo os policiais, a mercadoria não tinha nota fiscal e foi avaliada em cerca de R$ 175 mil. O motorista, de 47 anos, morador de José Bonifácio/SP, possui antecedentes criminais pelos crimes de contrabando e descaminho.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (PF) de Araçatuba/SP, onde foi ratificado o flagrante sendo arbitrada fiança a qual foi paga.

*Com informações da MultiBand/Hiltonei Fernando