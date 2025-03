Superintendente da Saev Ambiental recebe vereadores em visita ao Ecotudo Sul

Durante a visita, Luciano Passoni explicou aos vereadores sobre as condições atuais do galpão e falou sobre os planos da Autarquia de reabrir o espaço.

Na última segunda-feira (10.mar), o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, recebeu os vereadores em uma visita ao Ecotudo Sul, localizado na Av. Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, no Jardim das Palmeiras I. Na ocasião, Passoni explicou aos vereadores sobre as condições atuais do galpão e falou sobre os planos da Autarquia quanto à reabertura do espaço.

“A estimativa é de que nos próximos dias o Ecotudo Sul esteja funcionando normalmente. Por enquanto só estamos recebendo pneus. A segurança no local e o controle de acesso serão redobrados, inclusive com solicitação de reforço à Polícia Militar”, disse Passoni.

A reabertura do espaço de maneira segura e adequada foi uma determinação do prefeito Jorge Seba. “Sabemos da importância daquele espaço principalmente naquela região sul da cidade. O Ecotudo é um projeto pioneiro de Votuporanga que além do cunho ambiental também trabalha com o lado social da comunidade”, explicou o prefeito de Votuporanga.

Atualmente, o Ecotudo Sul recebe, apenas, pneus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. Os outros três pontos do Ecotudo (Norte, Leste e Oeste) estão funcionando normalmente todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, das 7h às 19h.

A comitiva de vereadores foi formada pelo Sargento Moreno, Marcão Braz, Emerson Pereira, Gilmar Aurélio (conhecido como Gaspar) e o presidente do Legislativo, Daniel David. O vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha, o secretário municipal de Governo, Alexandre Giora, e o 1º Tenente da Polícia Militar, Tácio de Lima Gonçalves Fávero, também participaram da visita ao Ecotudo Sul.

Vale ressaltar que nos Ecotudos são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar em Votuporanga. Nas unidades das regiões Norte, Oeste e Leste podem ser entregues: resíduos de construção civil (até 1m³), metais, madeiras, móveis velhos, tecidos e calçados, vidros, isopor, resíduos de jardinagem (até 1m³), lixo eletrônico (baterias, sucata de computadores, pilhas, lâmpadas etc), animais mortos de pequeno porte (cães, gatos e outros animais domésticos), óleo de cozinha usado, materiais recicláveis (plástico, papéis e etc), lixo orgânico. É uma solução para reduzir o descarte irregular desses materiais em vias públicas e terrenos baldios, que geram problemas, como enchentes e de saúde pública.

O Ecotudo Norte fica localizado na Av. Sete, nº 2.440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Oeste fica no Alto da vicinal Nelson Bolotário (popularmente conhecida como Subida da Morte). Já o Ecotudo Leste está localizado na Av. Nasser Marão, nº 4.815, no bairro São Cosme.