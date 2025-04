Inflação faz 58% dos brasileiros comprarem menos alimentos, diz Datafolha 

Segundo pesquisa, 8 em cada 10 pessoas mudam hábitos de consumo por causa da alta de preços.

Inflação levou 58% dos brasileiros a reduzir compras de alimentos, segundo dados de pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo (13.abr). Entre os mais pobres, esse percentual sobe para 67%.

Ainda segundo levantamento, 8 em cada 10 brasileiros decidiram adotar mudança de hábito de consumo por causa da alta de preços: 61%, por exemplo, têm saído menos para comer, enquanto 50% trocaram marca de café, um dos produtos vilões da inflação, por uma mais barata e 49% diminuíram gastos com bebidas.

Quais outras medidas a população tem adotado?

O Datafolha também perguntou quais outras medidas pessoas têm adotado para economizar. A mais comum, seguida por metade dos brasileiros, foi diminuir consumo de água, luz e gás.

Em segundo lugar, vem a busca por outra fonte de renda (47%); 36% diminuíram compra de remédios e 32% disseram que deixaram de pagar dívidas, enquanto 26% pararam de pagar algumas contas de casa.

“Quanto mais bolsonarista o entrevistado, maior o percentual dos que dizem ter adotado alguma dessas medidas. Quanto mais petista, menor”, diz levantamento.

A pesquisa Datafolha entrevistou 3.054 pessoas de 16 anos ou mais em 172 municípios, entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Governo Lula tem culpa?

Para 54% dos brasileiros, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem muita responsabilidade pela alta de preço dos alimentos.

Já 29% dizem que a gestão petista tem um pouco de culpa. Apenas 14% eximem o Palácio do Planalto de responsabilidade.

Para 72% de eleitores de Lula, o governo tem muita ou um pouco de responsabilidade. De acordo com o Datafolha, 29% de entrevistados avaliam a gestão de forma positiva. Reprovação chega a 38%.

A pesquisa questionou participantes sobre cinco “culpados” pelo aumento de preço dos alimentos: governo, crise climática, guerras, crise nos Estados Unidos e produtores rurais.

Em todos os grupos sociais pesquisados, mais da metade (55%) considera que o governo Lula tem muita responsabilidade. Mas, para entre quem ganha até dois salários mínimos por mês, produtores rurais têm tanta culpa (54%) quanto a gestão petista.

Entre quem ganha mais de dez salários mínimos, esse percentual de culpa do agro nos preços cai para 41%. Mais ricos também veem menos responsabilidade das guerras no mundo (40%, contra 46%-48% nos outros grupos) e da crise nos EUA (36%, em relação a 39%-42% nos outros segmentos).

Eleitores de Lula apontam produtores rurais (57%) e guerras (55%) como vilões para aumento de preço de alimentos.

Como está a inflação no momento?

A inflação no país ficou em 0,56% em março, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada.

Acumulado dos últimos 12 meses passou para 5,48% em março, superando os 5,06% registrados no mês anterior.

De acordo com o índice, todos os grupos de produtos e serviços apresentaram alta no mês, com destaque para Alimentação e Bebidas, que acelerou de 0,70% para 1,17%.

As maiores altas foram registradas no tomate (22,55%), café moído (8,14%) e ovos de galinha (13,13%), responsáveis por 25% da inflação de março. O café, por sua vez, acumula uma alta de 77,78% nos últimos 12 meses.

*Com informações do sbtnews