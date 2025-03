Homem é preso por tráfico de drogas e adulteração de veículo em Votuporanga 

O indivíduo de 20 anos foi preso na noite desta quarta-feira (12), com porções de maconha e cocaína.

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e adulteração de sinal veicular na noite desta quarta-feira (12.mar), na Avenida João Gonçalves Leite, na zona Leste de Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, por volta das 22h40, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram uma motocicleta com placa artesanal. O condutor estava com maconha e 13 papelotes de cocaína.

Em seguida, durante pesquisa, os PMs constataram que a placa ostentada na motocicleta, na verdade, correspondia a um GM/Kadett de Americana/SP. O condutor admitiu que venderia a cocaína por R$50,00 cada papelote e informou que havia mais drogas em sua casa, onde foram apreendidos mais 11 papelotes do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo ouvido e encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.