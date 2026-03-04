Superintendente-adjunto da Saev Ambiental pede exoneração 

José Roberto Silveira Oliveira teve uma passagem relâmpago pela função na Autarquia, uma vez que foi nomeado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) na última quarta-feira (25).

Jorge Honorio

A Edição Extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Votuporanga/SP, desta terça-feira (3.mar), trouxe a exoneração, a pedido, de José Roberto Silveira Oliveira, da função de superintendente-adjunto da Saev Ambiental.

A nova saída, ainda sem motivação divulgada, é mais um episódio da onda de ‘nomeações relâmpagos’ que tem ocorrido na Autarquia.

José Roberto Silveira Oliveira assumiu a função na última quarta-feira (25), no auge da crise gerencial enfrentada pela Saev Ambiental, por aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto. Episódios resultaram na saída, também a pedido, do ex-superintendente Luciano Nucci Passoni, na sexta-feira (20).

José Roberto assumiu a cadeira para uma gestão que seria liderada interinamente pelo vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), contudo, a nomeação foi revogada após um imbróglio por suposta violação da Lei Orgânica do Município. Questão foi arquivada pela Câmara Municipal, durante a 6ª sessão ordinária, desta segunda-feira (2).

A Autarquia segue sob comando do superintendente Osvaldo Carvalho, efetivado no cargo na tarde da última quinta-feira (26).

A Saev Ambiental entrou no centro do debate público e político ainda no final do ano passado com a possibilidade de futura venda ou privatização, por meio de uma brecha no programa de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões no município. O trecho foi retirado após um recuo da gestão municipal.

Com o início de 2026, o aumento das contas de água e os vazamentos de esgoto em córregos eclodiram uma série de protestos. Além disso, outros temas já pacificados, como por exemplo, a Taxa do Lixo, voltaram a ser questionados na Câmara e na Justiça.