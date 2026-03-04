Ex-vereador é preso suspeito de extorquir prefeito de Cardoso em R$ 5 mil e exigir cargo para não divulgar material 

Prisão em flagrante de André Borges por extorsão, ameaça e perseguição ocorreu na manhã desta segunda-feira (2). Justiça converteu a prisão em temporária e concedeu acesso ao conteúdo do celular. Ele já tinha sido preso em 2023 por agredir a namorada com tapas e socos.

Um ex-vereador de Cardoso/SP foi preso em flagrante suspeito de extorquir, ameaçar e perseguir o prefeito, na manhã desta segunda-feira (2.mar). Ele já tinha sido preso em 2023 por agredir a namorada com tapas e socos.

Segundo a Polícia Civil, André Luís Machado Borges, que é policial militar da reserva, exigiu o pagamento de R$ 5 mil, além de um cargo na prefeitura, para não divulgar um material que ele alegava possuir. O conteúdo do material é desconhecido.

De acordo com o apurado, o policial combinou que o dinheiro seria entregue no prédio da prefeitura. No horário combinado, os policiais civis compareceram ao local e encontraram o suspeito. Na abordagem, localizaram dinheiro com André.

Além do dinheiro, a polícia apreendeu o celular e uma pistola calibre 9mm. A caminhonete do suspeito, estacionada em frente ao prédio da prefeitura, também foi vistoriada.

No interior do veículo, a equipe encontrou mais dois celulares e um simulacro de arma de fogo. Questionado, o suspeito negou as acusações e declarou que o valor recebido seria um adiantamento por um serviço que faria à prefeitura.

Em nota, o prefeito Luís Paulo (Mobiliza) afirmou que confia que a Justiça será feita: “Reitero minha confiança nas forças de segurança, no Ministério Público e no Poder Judiciário”, finalizou o prefeito.

O Diário tentou contato com a defesa de André Borges, no entanto, se êxito até o fechamento desta reportagem, permanecendo em aberto o espaço para manifestação.

Prisão convertida em preventiva e perícia do celular

A Justiça converteu a prisão, de flagrante para preventiva, de André Luís Machado Borges. Além disso, atendendo a pedido do Ministério Público, o juiz determinou a suspensão imediata do porte de arma de fogo, com comunicação à Corregedoria da Polícia Militar. A Justiça autorizou também o acesso ao conteúdo do celular apreendido no momento da prisão, permitindo à autoridade policial aprofundar as investigações, observadas as cautelas legais.

Preso anteriormente por agredir a namorada

André Luís foi preso, em setembro de 2023, suspeito de agredir a namorada com tapas e socos em um rancho. A mulher conseguiu fugir para pedir socorro. Depois de passar por atendimento médico na Santa Casa, ela foi liberada.

A vítima disse à polícia que já tinha sido ofendida e ameaçada de morte pelo suspeito em outras ocasiões. Ela também solicitou ao delegado uma medida protetiva contra o homem.

O vereador foi preso por lesão corporal e violência doméstica. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde pagou fiança e foi liberado. À polícia, ele admitiu que discutiu com a mulher, mas negou as agressões.

À época, ele renunciou ao cargo e foi substituído pelo suplente Alex Mendes Borges (PL).