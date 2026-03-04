Seleção brasileira tem disputas abertas em todos os setores a 100 dias da Copa 

Confira quem está praticamente garantido e as dúvidas de Carlo Ancelotti para o Mundial.

A presença ou não de Neymar na Copa do Mundo de 2026 domina os debates esportivos, mas a 100 dias do início do torneio esta não é a única dúvida na seleção brasileira. Embora diga que está perto de fechar a lista final de convocados, o técnico Carlo Ancelotti mantém disputas abertas em todos os setores.

Há nomes consolidados, que só ficarão fora do Mundial em caso de lesão ou algum outro imprevisto. Nesta lista estão o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, os meias Bruno Guimarães e Casemiro, os atacantes Raphinha, Vini Jr e Estêvão, entre outros.

Porém, também há incertezas, algumas das quais podem ser desfeitas na próxima convocação. No próximo dia 16 Ancelotti chamará os 26 jogadores que defenderão o Brasil nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 deste mês, respectivamente, nos Estados Unidos.

A lista final dos que disputarão a Copa deve ser divulgada em 19 de maio.

Confira abaixo um panorama posição por posição:

Goleiros

Alisson tem o caminho pavimentado para ser titular do Brasil na terceira Copa do Mundo consecutiva. O goleiro foi o que mais jogou neste ciclo (15 partidas), embora tenha disputado apenas metade dos oito jogos da era Carlo Ancelotti – nas últimas duas convocações ele ficou fora por estar machucado.

Bento, Ederson e Hugo Souza são os principais candidatos às outras duas vagas.

O jogador do Al-Nassr viveu oscilações em 2025, mas inicia o ano em grande fase: Bento foi eleito o goleiro do mês de fevereiro do Campeonato Saudita e até sábado vinha em uma sequência de oito jogos sem sofrer gols. Já na Seleção levou oito em seis partidas: três da Espanha, quatro da Argentina e um da Tunísia – ele não foi vazado por Colômbia (jogou 25 minutos), Inglaterra e Coreia do Sul.

Já Ederson teve um ciclo atribulado, sendo cortado de cinco convocações. A estreia com Ancelotti veio na última data Fifa, quando deu alguns sustos, mas não foi vazado em amistoso contra Senegal. Pelo Fenerbahçe, segundo colocado do Campeonato Turco, ele tem 29 jogos na temporada e 28 gols sofridos – em 11 partidas ele não foi vazado.

Hugo Souza, por sua vez, vem brilhando pelo Corinthians, sobretudo em cobranças de pênaltis. Na Seleção, esteve em todas as convocações de Ancelotti (na última foi cortado) e só jogou uma vez: contra o Japão, quando sofreu três gols e não teve boa atuação.

Zagueiros

Marquinhos e Gabriel Magalhães, defensores que mais jogaram desde o Catar, estão com um pé e meio na Copa. Éder Militão é outro que tem muito prestígio com Carlo Ancelotti e também pode atuar como lateral-direito. Entretanto, sofreu uma grave lesão em dezembro, pelo Real Madrid, e ainda levará cerca de um mês em tratamento.

Liderança, versatilidade e experiência jogam a favor de Danilo, que esteve na primeira e na última convocação de Ancelotti. É um dos capitães da Seleção.

Ainda estão na briga por vaga:

Alex Ribeiro: jogador do Lille começou muito bem a era Ancelotti, com atuações consistentes contra Equador e Paraguai – depois, ainda foi titular contra a Bolívia, na altitude. Porém, se machucou em setembro do ano passado e só voltou a jogar em janeiro, quando sofreu nova lesão. Desde então, segue fora de combate; atletas que atuam no Brasil, como Fabrício Bruno e Léo Pereira, seguem na disputa. O cruzeirense esteve em três listas de Ancelotti e foi chamado mesmo após falhar em jogo contra o Japão. Já o rubro-negro nunca foi convocado, mas agrada a comissão técnica; zagueiros que já foram lembrados por Ancelotti, mas perderam espaço em seus clubes recentemente, como Beraldo e Léo Ortiz.

Laterais

Tanto a direita quanto a esquerda não tiveram “donos” ao longo deste ciclo de Copa.

Com Ancelotti, Alex Sandro, Caio Henrique e Douglas Santos foram os que mais jogaram pela esquerda: três partidas cada. Carlos Augusto também está na briga.

Na direita, Vanderson foi o mais utilizado: três vezes. Wesley também agrada, embora venha jogando como meia, inclusive pela esquerda. Foi nesta posição, inclusive, que ele marcou um belo gol neste fim de semana, contra a Juventus. Já Paulo Henrique foi bem nas chances que teve pela Seleção, mas caiu de rendimento no Vasco.

No total, 10 laterais foram chamados por Ancelotti. A disputa está muito aberta e não estão descartadas novas observações.

Meio-campistas

Casemiro e Bruno Guimarães são pilares da equipe. O jogador do Newcastle se recupera de uma lesão e ficará fora da próxima data Fifa. Ele é quem mais vestiu a amarelinha neste ciclo de Copa: 31 jogos.

Ancelotti também gosta muito de Andrey Santos e Lucas Paquetá.

Após um período distante da Seleção, Fabinho voltou ao radar por ter características parecidas com as de Casemiro.

Muitos já foram convocados (André, Andreas Pereira, Ederson, Gerson, João Gomes, Joelinton…) e outros ainda podem ser observados, como por exemplo Marcos Antônio, do São Paulo, e Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Atacantes

Setor com jogadores bem consolidados, mas também incertezas – sendo Neymar a principal delas.

O camisa 10 do Santos não veste a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho, e terá sua condição física acompanhada até as vésperas da convocação final.

Estêvão, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr estarão na Copa se não houver imprevisto. Além deles, João Pedro e Gabriel Martinelli agradam bastante a Ancelotti e dificilmente ficarão fora.

Rodrygo também tinha esse status, mas sofreu grave lesão no joelho e está fora do Mundial.

Presente em três das quatro listas do técnico italiano, Luiz Henrique desponta como favorito a ocupar uma das vagas de ponta direita. Um dos concorrentes dele é Antony, que vive boa temporada pelo Bétis: 11 gols e nove assistências em 31 jogos. Já Savinho perdeu espaço desde a chegada de Ancelotti à Seleção. Machucado, o jovem do Manchester City ficou fora de combate por dois meses, mas voltou a jogar no último fim de semana.

Outro que está na briga é Rayan, que já era acompanhado desde os tempos de Vasco e vem se destacando em início pelo Bournemouth. Ele fez dois gols e deu uma assistência em cinco jogos pelo clube inglês.

Na função de centroavante também há uma vaga em aberto:

Richarlison é homem de confiança de Ancelotti e esteve em todas as convocações do treinador. Porém, não vive bom momento pelo Tottenham, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. No domingo, ele voltou a marcar após seis jogos.

Endrick não foi mais convocado desde a demissão de Dorival Júnior, mas começou o ano em alta pelo Lyon. Ele tem nove participações em gols em 11 jogos.

Igor Jesus, com 12 gols pelo Nottingham Forest na temporada, também está no páreo. Já Igor Thiago, do Brentford, passou a chamar atenção nessa temporada, em que é o vice-artilheiro da Premier League, com 17 gols. Do Brasil, Kaio Jorge e Vitor Roque já foram convocados e seguem no radar.

