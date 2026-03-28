STF se alinha à cúpula do Congresso e trava CPI do INSS após acirramento de tensão e preocupação do Planalto

Esse entendimento ganhou força com a formação de maioria no tribunal para derrubar a liminar, consolidando a tese de que há distinção entre o direito de instaurar CPIs — assegurado às minorias parlamentares — e a decisão de prorrogá-las, que dependeria de deliberação política das Casas legislativas.

No Congresso, a avaliação predominante é que o STF buscou reduzir o nível de atrito com o Congresso em um momento de desgaste acumulado. Nos últimos meses, decisões da Corte envolvendo CPIs e instrumentos de investigação parlamentar vinham sendo recebidas com resistência por parte de deputados e senadores, que passaram a apontar uma ampliação indevida da atuação do Judiciário sobre prerrogativas do Legislativo.

O episódio ocorre em um contexto mais amplo de tensão institucional, agravado pelo avanço de investigações sensíveis — como o caso do Banco Master — e por disputas em torno do alcance das CPIs. A decisão de Mendonça, que determinou a prorrogação da comissão diante do impasse no Senado, foi vista por parte da cúpula do Congresso como um precedente perigoso, por abrir espaço para intervenção judicial direta na condução interna das Casas.

Ao mesmo tempo, também causou irritação dentro da própria Corte que vinha demonstrando incômodo com a divulgação de informações recebidas pela CPI. O ministro Gilmar Mendes afirmou durante o julgamento nesta quinta-feira que a divulgação de dados de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático por CPIs em andamento no Congresso é “abominável e crime coletivo”.

“É deplorável, abominável. Como nós vimos de forma lamentável no episódio recente do caso Vorcaro em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disso, mas os senhores já sabem disso. Quem tem poder tem responsabilidade”, disse.

O desfecho também converge com os interesses do Planalto. O governo vinha atuando para evitar a prorrogação da CPI, diante do receio de que novos desdobramentos ampliassem o desgaste político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em ano pré-eleitoral. A principal preocupação está relacionada ao avanço das apurações sobre a relação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com personagens centrais do esquema de fraudes no INSS — linha de investigação explorada pela oposição como eixo de desgaste.

Nesse cenário, a continuidade da CPI representaria a manutenção de um foco permanente de pressão política sobre o governo, com potencial de alimentar a agenda negativa nos meses que antecedem as eleições. A decisão do STF, ao limitar a extensão dos trabalhos, é vista por aliados como um fator de contenção de danos e de redução de risco.

Dentro da comissão, o ambiente já era de incerteza diante da indefinição jurídica. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), chegou a anunciar a prorrogação com base na decisão de Mendonça, mas suspendeu a sessão à espera do julgamento do Supremo. Antes de uma reunião com líderes, sintetizou o clima entre os parlamentares ao afirmar que havia um “iceberg” pela frente — referência à possibilidade de reversão da liminar pela Corte.

Diante da perspectiva de derrota no STF, a CPI passou a operar sob um plano de contingência. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), irá antecipar a leitura do relatório final, que reúne mais de 200 pedidos de indiciamento.

“Eu acho que a CPIs são um instrumento legítimo de investigação de feridos pelo texto constitucional para que nós possamos nós possamos prestar contas à sociedade de fatos relevantes e o STF infelizmente tem interferido nessas investigações contrariando o texto constitucional”, disse Gaspar ao GLOBO.