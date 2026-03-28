Homem é preso suspeito de se aproveitar de relação com idoso para pedir dinheiro; prejuízo é de R$ 80 mil

Prisão ocorreu nesta sexta-feira (27) em São José do Rio Preto/SP. Suspeito nega à polícia envolvimento amoroso, mas confirma que pegou dinheiro.

Um homem de 25 anos foi preso nesta sexta-feira (27.mar) suspeito de ter um relacionamento com um idoso, de 73, para extorquir dinheiro em São José do Rio Preto/SP. O prejuízo é de cerca de R$ 80 mil.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Victor Ramazotti, o mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o suspeito após as investigações apontarem que ele se aproveitava da relação, de três anos, para induzir o idoso ao erro.

No ano passado, a polícia foi acionada por familiares que pediram a investigação. Ao g1, o delegado explicou que o suspeito convencia o idoso a dar dinheiro com argumentos como suposta necessidade de arrumar o carro.

O jovem, no entanto, nega o envolvimento amoroso com o idoso, mas confirma que pegou o valor supostamente emprestado e que estava pagando a dívida.

Conforme o delegado, o suspeito já foi preso anteriormente, mas descumpriu medidas cautelares e, assim, retornou para a cadeia desta vez. Ele foi encontrado pela polícia no local de trabalho. Na abordagem, a polícia apreendeu o celular dele.

*Com informações do g1