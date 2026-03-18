Alerta climático! El Niño chega com força e deve elevar calor no Brasil, alerta chefe do Cemaden 

Divulgado nesta terça-feira (17), boletim de instituição americana confirma fenômeno para o segundo semestre, trazendo calor extremo para todo o país.

O mais recente boletim climático da Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira (17.mar), traz uma previsão que ninguém queria. Não apenas confirma um El Niño para o segundo semestre deste ano, mas alerta para a transição rápida. A Noaa é a principal instituição a monitorar o fenômeno no mundo. O El Niño será no mínimo moderado, e o efeito dado como certo é o calor extremo em todo o Brasil. A seguir, o meteorologista Marcelo Seluchi, chefe de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), analisa o que se pode esperar.

Como está o clima agora?

“Ainda estamos sob influência da La Niña, mas se espera uma transição muito rápida para o El Niño. As probabilidades aumentaram muito em relação ao mês passado. Passaram de 60% para 80% as chances de El Niño a partir de agosto. Vai acontecer. Até junho podemos esperar um período neutro, sem La Niña (fria) ou El Niño (quente).”

E depois?

“A partir de julho já podemos ter El Niño. E, o que é péssimo, ele não parece ser dos mais fracos.”

E há risco de um super El Niño?

“Há quem sempre fale isso, claro. Mas é chute. Neste momento, a previsão é de que, de setembro em diante, poderemos ter um El Niño de moderado a forte.”

E o que isso significa?

“Calor. A segunda metade do ano vai ser de muito calor. E muito calor traz as outras coisas, como baixa umidade, incêndios. Não são boas notícias.”

E grandes extremos de chuva, a exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul, em 2024?

“Em termos de chuva, é muito cedo para falar. Nos próximos meses, até junho, a previsão de chuva não é ruim. Pode chover acima da média na parte alta do Amazonas. No restante do país, não dá para dizer neste momento. Mas deve chover mais no Sul e menos no Norte, como em todo El Niño. Sudeste e Centro-Oeste são incertos. Isso não significa a repetição de eventos como o do Rio Grande do Sul. Sempre há risco, mas não motivo para pânico. Neste momento, preocupa mais o risco de incêndios no Norte na estação seca, no segundo semestre. Muito mais importantes do que a chuva, serão os extremos do calor. Estes são certos.”

E as especulações, sobretudo em redes sociais, sobre possíveis efeitos de uma bolha fria no Atlântico, na altura da Bacia do Rio da Prata, que traria mais chuva?

“Não fazem sentido. É uma bolha pequena e a chuva está muito mais associada ao impacto das alterações no Pacífico e na umidade que vem da Amazônia.”

*Com informações do O Globo