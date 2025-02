Startup Day: Unifev abre inscrições para mais um encontro de networking e capacitação

Cidade Universitária sedia Startup Day com mesas-redondas e palestras de startups da região, no dia 22 de março.

Estão abertas as inscrições para o Startup Day, evento de inovação e criatividade promovido pelo Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da Unifev, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP). O evento é gratuito e será realizado no dia 22 de março, no auditório da Cidade Universitária, das 8h às 12h.