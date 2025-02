Corinthians estuda possibilidade de ter três atacantes em jogo decisivo da Libertadores 

Ramón Díaz pode montar equipe mais ofensiva do que de costume para enfrentar a UCV, quarta, em Itaquera; Talles é o favorito para assumir vaga no ataque em caso de mudança tática.

O Corinthians deve ter uma formação bem ofensiva para a decisão da próxima quarta-feira, contra a Universidad Central, da Venezuela, pela Conmebol Libertadores.

A comissão técnica de Ramón Díaz fez um teste com três atacantes no último domingo, no empate por 2 a 2 com o Guarani, e não descarta a possibilidade de mudar o esquema tático.

“Nós temos essa variação, que já tentamos fazer em um par de jogos. Estamos abertos a jogar com os três pontas, como tentamos hoje”, limitou-se a dizer Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians.

Desde a temporada passada, o Timão tem atuado no esquema 4-4-2 com um losango no meio de campo. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto trocam constantemente de posição, característica que auxilia o argentino Rodrigo Garro a ter um número elevado de assistências.

Como o duelo da próxima quarta-feira é contra uma equipe considerada mais fraca do ponto de vista técnico e há a necessidade de vencer para avançar na Conmebol Libertadores, o Corinthians estuda a possibilidade de ter uma formação bem mais ofensiva.

Caso inicie o confronto diante da UCV com três atacantes, a tendência é de que Talles Magno ganhe a vaga de um meio-campista entre os titulares, e o Corinthians atue no esquema 4-3-3 com José Martínez, André Carrillo e Rodrigo na faixa central do gramado.

Franco favorito no confronto da segunda fase preliminar da Libertadores, a equipe do Parque São Jorge empatou com a UCV, em 1 a 1, no jogo de ida. Agora precisa de uma vitória para avançar de fase e manter vivo o sonho de disputar a fase de grupos do principal torneio da América do Sul. Em caso de nova igualdade, independentemente da quantidade de gols, o confronto será decidido nos pênaltis.

*Com informações do ge