Motociclista morre ao bater em caminhão na BR-153 em Rio Preto 

Um motociclista de 29 anos morreu após bater na traseira de um caminhão na BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada do último sábado (22.fev). O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no sentido Bady Bassitt/SP. Após a batida, o motorista do caminhão desceu do veículo, viu a vítima e foi embora sem prestar os primeiros socorros, conforme o registro.

A Polícia Rodoviária foi até o local e encontrou Marcelo de Souza Araújo morto, com a motocicleta ao lado. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente.

Batida em poste

Um outro acidente foi registrado em Rio Preto na noite de sexta-feira (21). Um motociclista de 39 anos morreu depois de bater em um poste.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.