SOBRIEDADE JÁ 

O DIABO TAMBÉM NÃO É ATEU

Vou te dizer algo extremamente óbvio, mas que ainda assim surpreende muita gente: o diabo também não é ateu.

Ele crê. Sempre creu. O problema não foi a fé, foi a rebeldia. Ele acredita, mas não obedece. E isso muda tudo.

Se só acreditar bastasse, o inferno estaria vazio e o céu estaria superlotado de gente que nunca foi fiel de verdade, mas “achou tudo muito bonito”. Dizer que é católico ou crente sem praticar é mais ou menos como pagar academia o ano inteiro e nunca aparecer. O cartão passa, mas os músculos não crescem.

Tem gente que trata as palavras de Jesus como filosofia moderna, dessas que a gente concorda balançando a cabeça, tipo placa de jardim: “Não pise na grama”. Concorda, acha sensato, mas pisa. Acreditar que Deus manda amar é fácil. Difícil é amar quem testa sua paciência. Acreditar que Deus manda perdoar, tranquilo, difícil é perdoar sem jogar o erro na cara depois.

Jesus nunca chamou ninguém apenas para acreditar. Chamou para seguir. E seguir implica mudança, renúncia, estrada estreita e mochila mais leve. Fé não é simpatia pelo Jesus histórico, nem admiração distante. No fim, o que diferencia a escolha do homem da escolha do diabo não é o crer, é o obedecer.

“Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem…” (Tiago 2,19)

SE FOR PRA SER FELIZ, PODE SER AGORA

No livro do Pequeno Príncipe, quando ele marca um encontro com a raposa, ela diz algo genial: “Se disseres que vens às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz.”

A frase revela um segredo que a vida confirma: a alegria não começa no acontecimento, começa na expectativa. Antes da viagem, a gente já escolhe roupa, confere passagem, dorme pensando no destino. O corpo ainda está aqui, mas a alma já embarcou faz tempo.

E existe um encontro marcado maior que qualquer outro: Jesus prometeu voltar. Ele não marcou data nem horário, talvez para não gerar ansiedade excessiva, mas deixou essa certeza. E essa promessa, por si só, já é motivo para viver com esperança agora, viver feliz agora.

Quem aprende a viver dessa espera não fica paralisado. Pelo contrário: vive melhor, ama mais, perdoa antes, ri com mais facilidade. Quem espera em Deus não adia a felicidade para depois. Se Ele prometeu, então a alegria já pode começar hoje.

Anota aí: se você vive dessa esperança, você já começou a ser feliz.

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.” (Romanos 12,12)

ASAS E CORAÇÕES PRONTOS

Às vezes o problema não é quem chegou… é quando chegou.

Muitos encontros não fracassam por falta de amor, mas por excesso de desencontro no tempo. Corações machucados, desconfiados, ocupados demais tentando sobreviver não sabem receber o que chega.

Isso vale para pessoas, amizades, oportunidades, projetos e até sonhos possíveis. Há coisas que chegam certas, mas nos encontram despreparados. Como diz a frase certeira: “Meu coração estava pronto, mas suas asas não”.

Nem tudo que é nosso chega quando queremos. O tempo é um professor exigente. Ele ensina que não adianta segurar o que precisa voar, mas também não adianta voar sem saber onde pousar.

Se for pra ser, o tempo alinha. Se ainda não alinhou, talvez esteja apenas preparando melhor. Deus não erra encontros, mas respeita processos e, principalmente nossas escolhas.

“Tudo tem o seu tempo, e há um tempo para cada coisa debaixo do céu.” (Eclesiastes 3,1)

NÃO SUPORTO SUPORTAR

Normalmente a gente entende “suportar” como sofrer em silêncio: “ah, eu suportei”. Mas suportar também é ser suporte. É sustentar alguém quando ele não aguenta mais.

Numa ponte, o que garante a travessia não é o asfalto bonito, são os pilares escondidos. A pergunta é simples e desconfortável: você tem sido suporte para os seus, ou só presença quando tudo está bem?

No Pequeno Príncipe, a flor diz algo profundo: “Preciso suportar algumas larvas, se quiser conhecer as borboletas.” Relações exigem paciência. Mas também quando posso ser suporte e escolho não ser, posso virar motivo de queda.

Jesus foi direto: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas aí de quem se torna uma delas. A mesma pedra pode sustentar uma construção, machucar quem passa, ou se atirada contra que te ofendeu, ser arma de vingança.

“Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.” (Gálatas 6,2)

DEUS TEM CIÚMES DE VOCÊ

Você sabia que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de você?

E calma, não é aquele ciúme humano, doentio descontrolado, inseguro, que vigia celular, e por aí vai. O ciúme de Deus não perde a razão.

Esse ciúme nasce do amor. Deus não quer te perder para outros “amores” que prometem tudo e entregam vazio. Ele te quer por perto porque sabe quem você é quando está inteiro.

São Tiago usa uma linguagem humana para explicar algo divino: Ao dizer que Deus tem ciúme de nós, nos diz que Deus nos basta, não precisamos mais nada, e que Ele sabe nosso valor, mais do que nós mesmos sabemos. É um ciúme que protege, que lembra pertencimento, não posse.

Se o Criador do universo tem ciúmes de mim e de você, é porque Ele sabe que somos preciosos. E quem sabe disso não nos abandona facilmente.

“O Espírito que habita em nós ama-nos com ciúme.” (Tiago 4,5)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br