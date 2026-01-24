Adolescentes são apreendidas por suspeita de tráfico de drogas em casa de prostituição em Rio Preto

Adolescentes são apreendidas em casa de prostituição por tráfico de drogas em São José do Rio Preto — Foto: GCM/Divulgação

Menores foram flagradas com dinheiro e entorpecentes no bairro Jardim Paraíso. Homem e mulher, que estavam no local, foram detidos.

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas em uma casa de prostituição no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (21.jan), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

No local, a Guarda Civil Municipal (GCM) também deteve uma mulher de 18 anos e um homem, de 26.

Segundo a corporação, uma equipe fazia patrulhamento na região quando flagrou um motociclista comprando um pequeno saco plástico, geralmente usado para embalar cocaína, em frente ao local identificado como casa de prostituição.

O piloto do veículo foi abordado e confessou ter comprado o entorpecente de uma das adolescentes, que estava na calçada em frente ao imóvel, acompanhada da outra menor e da mulher.

