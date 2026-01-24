Adolescentes são apreendidas por suspeita de tráfico de drogas em casa de prostituição em Rio Preto

Menores foram flagradas com dinheiro e entorpecentes no bairro Jardim Paraíso. Homem e mulher, que estavam no local, foram detidos.

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas em uma casa de prostituição no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (21.jan), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.