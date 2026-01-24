Adolescentes são apreendidas por suspeita de tráfico de drogas em casa de prostituição em Rio Preto

Menores foram flagradas com dinheiro e entorpecentes no bairro Jardim Paraíso. Homem e mulher, que estavam no local, foram detidos.
Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas em uma casa de prostituição no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (21.jan), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.
No local, a Guarda Civil Municipal (GCM) também deteve uma mulher de 18 anos e um homem, de 26.
Segundo a corporação, uma equipe fazia patrulhamento na região quando flagrou um motociclista comprando um pequeno saco plástico, geralmente usado para embalar cocaína, em frente ao local identificado como casa de prostituição.
O piloto do veículo foi abordado e confessou ter comprado o entorpecente de uma das adolescentes, que estava na calçada em frente ao imóvel, acompanhada da outra menor e da mulher.