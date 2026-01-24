Hemocentro de Rio Preto está em alerta; estoques críticos preocupam

O estoque ideal de sangue O negativo é de 96 bolsas, mas atualmente o Hemocentro conta com apenas 10 unidades disponíveis. Outros tipos sanguíneos também apresentam déficit significativo.

O Hemocentro de São José do Rio Preto/SP opera com estoques de sangue abaixo do nível seguro, especialmente do tipo O negativo, fundamental para atendimentos de urgência e emergência.

O estoque ideal de sangue O negativo é de 96 bolsas, mas atualmente o Hemocentro conta com apenas 10 unidades disponíveis. Outros tipos sanguíneos também apresentam déficit significativo. O estoque de A negativo deveria ser de 59 bolsas, mas registra apenas 24, enquanto o O positivo, cujo estoque ideal é de 248 bolsas, conta atualmente com 31 bolsas.

“O que a gente mais gostaria é que todo mundo pensasse em doar sangue de tempos em tempos. Precisamos das doações para as pessoas que estão internadas, em tratamentos de quimioterapia, radioterapia. Seria interessante se o doador colocasse em seu calendário ou planejamento anual as doações que pretende realizar”, afirma Dra. Andrea Garcia, diretora técnica do Hemocentro de Rio Preto.

Diante desse cenário, a instituição reforça o pedido para que a população compareça para doar sangue e ajudar a recompor os estoques.

Quem pode doar sangue

Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal), que estejam em boas condições de saúde, pesem no mínimo 50 quilos e estejam bem alimentadas no dia da doação. É necessário apresentar um documento oficial com foto. Homens podem doar a cada 60 dias (até quatro vezes ao ano) e mulheres a cada 90 dias (até três vezes ao ano).

Como doar no Hemocentro de Rio Preto

As doações podem ser feitas diretamente no Hemocentro de São José do Rio Preto, por agendamento ou demanda espontânea. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O Hemocentro fica na Avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80, no Jardim Panorama.

O Hemocentro reforça que a doação de sangue é um gesto simples, solidário e fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que dependem diariamente desse ato de generosidade.