SOBRIEDADE JÁ 

O PASSADO É O LOCAL ONDE DEUS TE ACHOU

Muitos tentam apagar o passado, como se a vida fosse um caderno e o tempo uma borracha.

Tentam rasurar lembranças, esconder erros, reescrever capítulos com arrependimento e vergonha.

Mas o curioso é que foi exatamente lá — nesse endereço que você gostaria de esquecer — que Deus te encontrou.

O passado que você quer apagar é o CEP onde Ele te achou. E Ele não mandou mensagem dizendo: “mude-se para um lugar melhor que Eu te visito, e te busco”. Não.

Ele foi até lá, onde a dor morava, onde o chão ainda marcava seu tropeço. Foi no beco escuro da tua história que Ele acendeu a luz.

A gente sonha com recomeços impecáveis, mas Deus começa a obra com o barro sujo mesmo.

Antes de demolir o passado, lembra: foi ali que Ele te viu, te amou e te convidou para um novo hoje.

Deus não te encontrou num palácio, mas num ponto de ruína, e ainda assim, te amou, te chamou de filho, e te convidou para um hoje diferente.

“Não fostes vós que me escolhestes, mas fui Eu que vos escolhi.” (João 15,16)

PIOR O SILÊNCIO DAS CRIANÇAS DO QUE OS GRITOS DO PAI BÊBADO

Pior que os gritos do pai é o silêncio das crianças quando ele chega bêbado em casa. Silêncio pesado, denso, que parece ter medo até de respirar.

O pai entra, a mãe disfarça o tremor nas mãos, e a casa — que deveria ser porto seguro — vira campo de guerra.

A mãe tenta erguer o olhar dos filhos, mas o coração pequeno entende: quem devia proteger agora é quem mais assusta.

E cada noite vivida assim é um pedaço da infância que se vai, um tijolinho da inocência arrancado à força.

Tomara que esse silêncio seja uma oração muda, pedindo a Deus que o pai volte a ser pai,

que a casa volte a ser lar, que o abraço volte a ser abrigo e não cela. Porque o que não é curado hoje, vira herança emocional amanhã.

O eco desse medo será ouvido em outros lares, em outros filhos. Que Deus entre agora onde o medo mora — e transforme o silêncio em oração atendida.

“Deixai vir a Mim as criancinhas, porque delas é o Reino dos Céus.” (Mateus 19,14)

CONHECIMENTO SEM AMOR PODE SER DESEJO DE DOMÍNIO

Um tempo atras, o poderoso era quem tinha terras, o agricultor, ele poderia produzir alimentos, depois, com a revolução industrial quem tinha indústria, capital.

Hoje, o poder está nas mãos de quem tem informação, conhecimento. Mas aí que está, o saber sem caridade também é perigoso. Ele se disfarça de sabedoria, mas no fundo é vontade de controle.

Quando o conhecimento não é usado com compaixão, ele se torna manipulação. É o tipo de saber que quer mandar, não servir.

E seria muito bom, se aprendêssemos a amar na mesma intensidade que a gente adquire conhecimentos. Mas não, vemos mais gente ansiosa por entender o mundo do que disposta a entender o outro. A maioria ainda prefere saber ao amor, saber trás poder, amor trás responsabilidades.

“O saber incha, mas o amor edifica.” (1 Coríntios 8,1)

O SENHOR É MEU PASTOR, E ME FALTARÃO COISAS SIM

Esses dias entrei numa casa e vi uma Bíblia aberta na estante, no Salmo 22. As páginas já amareladas denunciavam o tempo.

Pensei: “Talvez tenham deixado aberta pra não faltar nada.” Mas, olha, vai faltar sim. Vai faltar dinheiro, saúde, companhia. Vão faltar pessoas que a gente queria perto.

E não, a Bíblia não está errada — o erro é interpretar errado.

Estar com o Senhor não significa ausência de faltas, mas presença de direção.

Quando o salmista diz “nada me faltará”, ele fala de paz, de sentido, da certeza de que, mesmo no vale escuro, há um Pastor que conduz. Porque às vezes Deus não tira o vale — Ele ilumina o caminho dentro dele.

“Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois Tu estás comigo.” (Salmo 22,4)

A CRENÇA PODE ATÉ SER MANIPULADA, O SABER NÃO

O rei Salomão teve a chance que todo ser humano sonharia: Deus lhe ofereceu qualquer coisa que pedisse.

E ele, ao invés de riquezas ou fama, pediu sabedoria. Pense bem, o que você pediria?

A sabedoria faz saber, não apenas acreditar. E tem gente que acredita tanto que até esquece de pensar.

Acreditar é bonito, mas às vezes é confortável demais — por isso é tão fácil manipular crenças.

Agora, o saber é diferente. O saber liberta, ilumina, questiona.

Aristóteles dizia que a dúvida é o início da sabedoria — não a dúvida que paralisa, mas a que busca entender.

Salomão se tornou grande não pela espada, mas pelas decisões certas.

E há uma diferença enorme entre ser inteligente e ser sábio: o inteligente aprende com seus erros; o sábio aprende com os erros dos outros. Vai, seja sábio — e saiba.

“Feliz o homem que encontrou a sabedoria e adquiriu a prudência.” (Provérbios 3,13)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br