“Masculinidades em Transformação” encerra o primeiro ciclo de encontros e é indicado ao Prêmio “Rompa” do TJ-SP

Iniciativa inédita em Votuporanga alcança 100% de participação e é reconhecida por incentivar o rompimento do ciclo da violência contra a mulher.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, concluiu com sucesso o primeiro ciclo do projeto “Masculinidades em Transformação”, uma ação pioneira na região que promove a reflexão e a mudança de comportamentos masculinos como forma de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.

A proposta foi desenvolvida pela Caef – Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família, órgão vinculado à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o Senac Votuporanga e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

O projeto, iniciado em setembro, contou com oito encontros formativos, reunindo 16 homens atendidos pela Caef, todos com frequência integral, demonstrando comprometimento e abertura para a transformação pessoal e social.

Ao longo das atividades, foram discutidos temas como masculinidades, violência de gênero, corresponsabilidade nas tarefas domésticas, relações igualitárias e responsabilização masculina. As discussões aconteceram dentro de uma metodologia educativa e restaurativa, voltada à construção de novas formas de convivência e ao rompimento do ciclo da violência.

Devido aos resultados expressivos e ao impacto positivo junto aos participantes e à comunidade, o grupo “Masculinidades em Transformação” foi indicado ao Prêmio “Rompa”, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconhece práticas exemplares no combate à violência contra mulheres. O projeto está entre os finalistas da edição atual do prêmio.



Prêmio Rompa

O Prêmio Rompa é uma ação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em parceria com a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). A premiação tem como propósito valorizar e divulgar experiências que ajudam a combater a violência de gênero, destacando projetos inovadores de prevenção, acolhimento e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, o prêmio busca reunir essas iniciativas em um banco de boas práticas, para que possam servir de exemplo e serem reproduzidas em outras regiões do estado.