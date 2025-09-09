Minha empresa precisa da LGPD? 5 passos simples pra sair da dúvida e entrar em conformidade” 

Se você tem uma empresa — não importa o tamanho — já deve ter ouvido falar da LGPD, né?

Mas, vamos ser sinceros: muita gente ainda acha que isso é só pra banco, hospital ou empresa gigante.

A verdade é uma só: se você coleta dados de clientes, pacientes, alunos, funcionários ou fornecedores… a LGPD é pra você também.

E antes que você pense em planilhas gigantes, processos complicados ou auditorias caras, deixa eu te mostrar uma coisa: dá pra começar com passos simples, claros e que já vão te proteger.

Segue aqui comigo:

Descubra quais dados você coleta (e por quê)

Não tem como proteger o que você nem sabe que tem.

Faça um mapeamento básico: nome, CPF, e-mail, telefone, endereço, foto, dados bancários, exames médicos?

Agora pergunte: por que eu preciso disso?

Se não souber responder com clareza, já é sinal de que tem dado sobrando — e risco desnecessário.

Avise as pessoas sobre o uso dos dados

Isso mesmo. Transparência é o nome do jogo.

Seja claro: diga o que você coleta, pra quê, com quem compartilha e por quanto tempo guarda.

Dá pra começar com um aviso simples no rodapé do site, nas redes sociais, nos contratos ou até no balcão da empresa.

O importante é que a informação esteja lá — de forma que qualquer pessoa entenda.

Crie formas de atender os pedidos dos titulares

Se alguém quiser saber quais dados você tem, ou pedir correção, exclusão ou portabilidade, sua empresa precisa estar pronta.

Não precisa de sistema caro pra isso não: um e-mail exclusivo já resolve muita coisa.

Exemplo?

[email protected]

Simples, direto e funcional. E mostra que você respeita o direito das pessoas.

Treine sua equipe pra evitar vacilos

Não adianta proteger por um lado e escorregar por outro.

Muitas vezes é no atendimento, na pressa ou no grupo do WhatsApp que os dados vazam.

Explique à equipe o que pode e o que não pode.

Fale dos cuidados com anotações, redes sociais, prints de tela, e-mails.

Uma conversa de 30 minutos já muda tudo.

Mostre que você leva isso a sério

Política de privacidade, cláusulas nos contratos, consentimento pra marketing… tudo isso não é burocracia, é credibilidade.

Hoje, cada vez mais consumidores escolhem empresas que respeitam seus dados.

E quando você mostra que está em conformidade, ganha confiança, autoridade e até vantagem competitiva.

E o melhor: você não precisa fazer tudo de uma vez

A LGPD é como um guarda-chuva: quanto mais você abre, mais você se protege.

Comece com o que está ao seu alcance.

Mostre intenção, caminhe com responsabilidade e, se precisar, conte com ajuda profissional.

Aqui em Votuporanga, já tem muita empresa fazendo isso — e colhendo os frutos da confiança dos clientes.

Resumindo?

Privacidade não é moda.

É respeito.

E respeito, quando vem da empresa, vira fidelidade do cliente.

Então, bora sair do “depois eu vejo isso” e dar o primeiro passo hoje?

A proteção começa com atitude.

Christiano Guimarães

Consultor em Segurança da Informação

Autor do Livro:

Christiano Guimarães

Consultor em Segurança da Informação