SOBRIEDADE JÁ

COM A FACA E O QUEIJO, MAS VAI E CORTA O DEDO

Às vezes a vida coloca a faca e o queijo na nossa mão e a gente, para complicar o simples, corta o dedo em vez do queijo.

A oportunidade chega discreta, sem trilha sonora, sem fumaça de cinema, sem anjo tocando trombeta, e por parecer simples demais, a gente desconfia. Hesita. Adia. Inventa desculpas. E transforma um banquete em curativo.

O problema raramente é falta de chance. Muitas vezes é medo de dar certo. É orgulho que faz duvidar. É distração que tropeça no óbvio. Tem gente que recebe uma porta aberta e fica procurando a maçaneta.

E depois reclama da dor como se a vida tivesse sido injusta.

Lá do alto, talvez Deus olhe e pense: “Eu te entreguei o queijo… por que você resolveu brigar com a faca?”

Hoje é dia de parar o sangramento emocional causado pela própria distração. Pare de estragar o que já estava pronto para florescer. Nem tudo precisa ser difícil para ser verdadeiro.

“Que o homem prudente observe estas coisas e medite no amor do Senhor.” Salmos 106,43

ESTÁ DIFÍCIL FINGIR QUE ESTÁ FÁCIL

Tá difícil fingir que está fácil, né?

A gente se levanta, arruma o cabelo, responde “estou bem”, posta sorriso, organiza agenda, mas por dentro parece gaveta de cozinha: tudo misturado e prestes a cair na cabeça.

O mais curioso é que parece que aprendemos a funcionar quebrados. Viramos especialistas em sobreviver no automático. Só que chega uma hora em que a alma cansa de atuar. É pesado demais sustentar uma versão forte de si mesmo o tempo inteiro.

E o corpo, vira porta-voz do silêncio: ansiedade, insônia, irritação, dores… porque uma hora ele fala o que a boca escondeu.

Hoje talvez não seja o dia de vencer o mundo, matar o leão ou virar exemplo de superação no Instagram. Talvez seja apenas o dia de parar de fingir. Trocar o “estou bem” por um sincero “eu preciso de ajuda”.

E isso não diminui ninguém. Humaniza.

A verdade é que ninguém cura uma ferida fingindo que ela não existe. Até porque maquiagem cobre olheira, mas não cobre alma cansada.

A cura começa quando a verdade entra na conversa.

“Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei.” Evangelho de Mateus 11,28

PERSONALIDADE FORTE OU ORGULHO MESMO?

Tem gente que bate no peito e diz: “Eu tenho personalidade forte.”

E às vezes tem mesmo. Mas em muitos casos não é personalidade, é só orgulho usando terno que lhe disfarce.

Personalidade forte não é nunca voltar atrás. Isso é teimosia mesmo.

A pessoa madura sustenta convicções, mas também reconhece quando erra e muda a rota. Já o orgulhoso prefere continuar perdido só para não admitir que entrou na rua errada. Briga até com o GPS. E ainda diz: “Eu sou assim.”

Não, querido, ser “assim” não é qualidade automática. Cacto também é “assim” e ninguém abraça sem sair machucado.

Ninguém precisa mudar para agradar os outros. Mas mudar por consciência é crescimento. A verdadeira força não está em endurecer; está em evoluir sem perder a essência.

Porque o orgulho isola. Faz a pessoa ganhar discussões e perder abraços. Ganhar argumento e perder companhias.

No fim, não adianta estar certo e terminar sozinho, abraçado apenas ao próprio ego.

“O orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.” — Provérbios 16,18

A ZONA DE CONFORTO DESCONFORTÁVEL

Tomara que a sua zona de conforto comece a incomodar. Porque conforto é bom, mas excesso de conforto vira prisão, talvez com uma cama de casal.

Descansar é necessário. Mas permanecer parado tempo demais enfraquece. Pergunte a alguém acamado: chega uma hora em que até a cama pesa. Assim também acontece com a vida. O lugar que antes protegia começa a sufocar.

Tudo muito certinho, previsível e seguro pode parecer paz, mas às vezes é só medo disfarçado de tranquilidade. Afinal, todo crescimento nasce de algum desconforto. Veja que até um parto começa com dor. Até a árvore precisa da poda para crescer mais forte.

Então não reclame tanto quando aquilo que antes acomodava começar a te inquietar. Talvez não seja castigo. Talvez seja um chamado de Deus dizendo: “Levanta. Tem mais vida depois dessa porta.”

A vida empurra quem insiste em estacionar. E às vezes o desconforto não é o fim da paz, mas sim o começo da transformação.

“Levanta-te, toma o teu leito e anda.” — Evangelho de João 5,8

AS PESSOAS NÃO SERÃO A SUA EXPECTATIVA

Você já deve ter dito: “Não acredito que essa pessoa fez isso comigo.”

Mas talvez a maior dor não tenha sido a atitude dela… e sim a expectativa que você construiu.

É duro aceitar isso, eu sei. Mas muitas vezes ninguém trai exatamente quem somos; apenas decepciona a fantasia que criamos sobre ela. Quando nos apaixonamos, por exemplo, nos encantamos não só pela pessoa, mas pela expectativa do que imaginamos viver ao lado dela.

Confiar em alguém também funciona assim. No fundo, você confia na análise que fez daquela pessoa. Ou seja: está confiando na sua própria interpretação. E às vezes a gente coloca auréola em quem mal aprendeu a ser humano.

Por isso amar é diferente de idealizar. O amor verdadeiro não exige perfeição, porque entende que pessoas falham. Criar expectativa demais é como comprar guarda-chuva achando que controla a chuva.

Então ame com sinceridade, mas sem transformar ninguém em divindade emocional. Só Deus não decepciona. Gente muda de humor até com fome.

E São Paulo já ensinava que o amor verdadeiro não vive fazendo conta do que recebe em troca.

“A caridade é paciente, a caridade é bondosa… não busca seus próprios interesses.” — Primeira Carta aos Coríntios 13,4-5

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

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