Open 60 anos de Karatê Adebaur Borges será neste domingo 

Evento será realizado no CSU pela Academia Syobukan de Karatê de Votuporanga, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer; entrada é gratuita e aberta ao público.
Neste domingo (9.nov), será realizado o Open 60 anos de Karatê Adebaur Borges, no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU). A cerimônia de abertura está prevista para às 8h30, seguida pelo início das competições a partir das 9h.
A iniciativa é uma realização da Academia Syobukan de Karatê de Votuporanga, com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A entrada é gratuita e aberta ao público.
O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou que o evento celebra não apenas a história do esporte, mas também homenageia o sensei Adebaur Borges, referência na formação de gerações de atletas e no desenvolvimento de um importante trabalho social em parceria com a Prefeitura.
“Mais do que uma competição, o evento simboliza 60 anos de amor ao karatê, à disciplina e à formação humana, celebrando o legado de quem dedicou sua vida a ensinar com o coração e transformar vidas por meio do esporte”, afirmou o secretário.
O CSU está localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3556, no bairro São João.