SOBRIEDADE JÁ 

É PRECISO AMAR AS PESSOAS COMO SE NÃO HOUVESSE ONTEM

Não é novidade pra ninguém o quanto gosto de música, e admito sou bem exigente com relação as letras, talvez por isso minha dificuldade com muitas músicas de hoje em dia.

Agora, tem uma canção do Legião Urbana que diz no refrão assim: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”. É uma frase bonita, cheia de urgência e emoção, claro que entendi todo lado poético, mas eu penso que difícil mesmo é amar as pessoas porque houve o ontem.

O amanhã não assusta o amor, o ontem é que o corrói. Porque foi no ontem o dia que as pessoas nos feriram, decepcionaram, traíram. Ninguém deixa de amar por medo do futuro, mas muitos amores morreram sufocados pelas mágoas do passado.

Por isso, o perdão é o filtro da alma se o passado não passar por ele, o passado não passa, e barra amores prósperos. E quem não perdoa, vive com o ontem ocupando o hoje. Amar, então, é um ato de coragem: é escolher amar mesmo lembrando do ontem, mas com esse ontem filtrado pelo filtro do perdão.

“Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também.” (Colossenses 3,13)

O EGOÍSTA NÃO OUVE: “MUITO BRIGADO”

É curioso observar como o egoísmo nasce cedo. A gente se encanta com o sorriso puro de uma criança, até perceber que, logo depois de reconhecer a mãe, ter algum tipo de percepção, ela já começa a disputar o brinquedo com o irmão. É ali que surge o primeiro “é meu!” o grito inaugural do ego.

E, ironicamente, crescemos, mas o egoísmo cresce junto. Ele aparece quando alguém tenta entrar no metrô antes dos outros saírem, ou quando aceleramos só pra não deixar o outro passar, aquela furada de fila, é o “eu primeiro” disfarçado de pressa.

O egoísta vive mais leve sim, mas leve de gratidão, leve de vínculos, leve de afeto. Só que também leve de humanidade. Porque o egoísta raramente escuta o som harmonioso até curativo de um: “muito obrigado”.

“Nada façais por ambição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue os outros superiores a si mesmo.” (Filipenses 2,3)

A PROSPERIDADE ESPIRITUAL

Por que duas pessoas em suas vidas profissionais, com as mesmas oportunidades chegam a resultados tão diferentes? Um prospera, o outro estaciona. O senso comum costuma dizer: “Ah, foi sorte.” Mas quase nunca é.

Na verdade, um foi mais atento, investiu em si, agiu.

Gente, a ação, no mundo espiritual, também é fé em movimento. A diferença entre o crescimento e a estagnação é a disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer.

Quando alguém ora o “seja feita a vossa vontade” com sinceridade, algo muda dentro. Deus deixa de ser um conceito e passa a ser uma presença. E aí acontece o verdadeiro sucesso: não aquele que enriquece o bolso, mas o que engrandece a alma. Prosperidade na vida espiritual não é ter mais, é ser melhor.

“Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.”(Mateus 6,33)

A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS, SERÁ?

“A voz do povo é a voz de Deus” quantas vezes já ouvimos isso né? Soa bonito, mas é perigoso. Porque a maioria nem sempre está certa. Desde que o homem ouviu que foi criado à imagem de Deus, tenta inverter a lógica: criar um deus à sua imagem, a imagem e semelhança do homem.

Um deus que aprove seus erros, aceite suas vontades e mude conforme a moda. Um deus feito sob medida, que caiba na opinião da maioria. Só que Deus não é produto de popularidade. A verdade divina não se mede em votos.

Muitas vezes, a voz de Deus não grita nas multidões; sussurra no silêncio de quem quer ouvi-Lo. E esse silêncio, convenhamos, anda meio fora de moda.

“Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.” (Mateus 7,13)

ME DIGA COM QUEM VOCÊ ANDA, QUE DIGO QUAL SEU PROPÓSITO

O ditado diz: “Diga-me com quem andas e te direi quem és.” E é natural querer estar com pessoas boas, ninguém quer manchar a reputação. Mas quando o assunto é fé, essa lógica falha.

A igreja, por exemplo, nunca foi o clube dos perfeitos. Se você encontrar uma que só tenha “gente boa”, melhor não entrar, a sua humanidade pode atrapalhar o equilíbrio. A igreja verdadeira é um hospital de almas, onde cada um carrega um remendo, uma cicatriz e um recomeço.

Jesus não escolheu santos prontos, mas doze homens problemáticos, teimosos, medrosos, humanos. E foi com eles que iniciou a maior revolução espiritual da história, e ainda continua com homens imperfeitos. Caminhar com Cristo é isso: andar com quem precisa ser curado, isso fará que você seja curado junto.

“Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.” (Marcos 2,17)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br