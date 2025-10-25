Polícia Ambiental resgata tamanduá-mirim na Represa de Água Vermelha 

O animal que possivelmente teria tentado atravessar o rio foi encontrado em cima de um tronco de árvore, cansado e assustado. Ele foi devolvido sem lesões ao seu habitat natural.

Um tamanduá-mirim foi resgatado por policiais militares ambientais, durante policiamento náutico pela Represa de Água Vermelha, em Cardoso/SP, nesta sexta-feira (24.out).

De acordo com o apurado, policiais ambientais realizavam policiamento, no decorrer da Operação “Pré-Piracema, quando avistaram um tamanduá-mirim em cima de um tronco de árvore no meio do Rio Grande. O animal aparentava estar muito cansado e assustado, possivelmente, por ter tentado atravessar o rio e, em razão dos fortes ventos, não teria conseguido completar, permanecendo no tronco de uma árvore por várias horas.

Diante do cenário, os policiais ambientais utilizaram dos meios disponíveis para realizar o resgate, visto que o animal, mesmo muito cansado, oferecia risco à integridade da equipe por ser muito forte e ter a sua defesa nas garras dianteiras. Ao final o animal pôde ser devolvido sem lesões em seu habitat natural.