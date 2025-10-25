Comitiva da Saev Ambiental participa da Fenasan em São Paulo 

Equipe de profissionais da Autarquia acompanhou o maior evento de saneamento ambiental das Américas.

A Saev Ambiental marcou presença na Fenasan 2025 e no 36º Encontro Técnico AESabesp, realizados entre os dias 21 e 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Uma comitiva técnica com 15 profissionais da Autarquia participou do evento, reconhecido como o maior encontro de saneamento ambiental das Américas, que reuniu especialistas, gestores e empresas do Brasil e do exterior para discutir inovação, sustentabilidade e os desafios do saneamento.

Promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), o evento teve como tema central “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”.

A programação contou com palestras, painéis técnicos e feira de negócios que apresentaram as principais tendências, soluções tecnológicas e boas práticas aplicadas ao saneamento e ao meio ambiente.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, a participação reforça o compromisso da Autarquia em buscar constantemente aprimoramento técnico e novas práticas de gestão.

“Estar na Fenasan é uma oportunidade de aprendizado e de troca de experiências com profissionais do Brasil e de outros países. Nossa equipe volta com novos conhecimentos e ideias que podem ser aplicadas em projetos voltados à eficiência operacional e à sustentabilidade dos serviços prestados à população”, destacou Passoni.

Com a presença na Fenasan 2025, a Saev Ambiental reafirma sua busca por inovação e excelência, acompanhando as transformações do saneamento para continuar oferecendo serviços de qualidade e responsabilidade ambiental à população.