Skins do CS:GO: um mercado que move bilhões de dólares

O Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) é um sucesso mundial que já

cativou o Brasil, reunindo um vasto número de jogadores que amam esse jogo de

tiro na primeira pessoa e dedicam muito de seu tempo jogando.

Além de todas as ferramentas extras dos jogos e da própria prática, os entusiastas

desse game parecem valorizar comprar skins CS2, fazendo desse modo parte de

um imenso mercado, totalmente criado em torno de skins, que são, resumindo,

itens estéticos do videogame.

Venha saber um pouco mais sobre as skinks desse jogo e entender por que razão

elas são tão valiosas.

Skins de CS:GO – o que são?

Um jogador de CS:GO pode investir em itens personalizados chamados skins.

Elas se tratam de personalizações de itens do jogo, como facas ou armas e, ainda

que não alterem a jogabilidade de forma direta, elas criam no jogador uma

sensação de unicidade, gerando um maior realismo ao jogo e permitindo que

cada jogador tenta uma identidade expressa de forma mais visível.

Essa personalização de conteúdos em CS:GO depressa transformou as skins num

mercado próprio de compra e venda de itens.

Skins e seu vasto mercado

A compra, venda e troca de skins é uma realidade para os jogadores mais

entusiasmados com CS:GO e cria um mercado incrível, que inclui as case

opening e a compra de suas chaves.

Na comunidade do Steam muitos jogadores compram e vendem diretamente seus

itens, havendo ainda websites como csgodude onde esses itens podem também

ser encontrados, com menor desvalorização dos produtos.

Um sentido de comunidade é criado também nessas interações, em que os

negócios de skins correspondem a um interesse compartilhado por um dos jogos

mais famosos de todo o globo.

Um mercado bilionário

As skins podem ser mais ou menos valiosas, mas enquanto mercado global, é

preciso considerar que este é, já, bilionário. Baseando suas transações numa

cultura ostensiva, os jogadores mais ativos e os jogadores profissionais acabam

investindo nos itens, se estimando que mais de US$ 10 bilhões por ano sejam

movimentados nesse mercado.

Vale a pena destacar que um só item pode chegar a custar R$ 10 mil, como o

M4A4, por exemplo. A Karambit Case Hardened Blue Gem, a skin mais cara

mundial tem um valor estimado de R$ 500 mil reais.

Investir em skins

O lançamento do CS2 tornou o investimento em skins ainda mais apelativo para

os jogadores desse tipo de jogos, uma vez que esse jogo trouxe consigo novas

possibilidades de personalização para os itens do jogo.

No momento, a demanda pelos produtos está aumentando, e se espera que

aumente mais ainda, já que a questão da expressão individual e da identidade está

se tornando cada vez mais relevante no contexto mundial.

A distinção e diferenciação dos restantes jogadores é um modo de os usuários

expressarem sua identidade pessoal e demonstrarem sua conexão com o próprio

jogo e seu investimento pessoal na atividade.

Além disso, a médio e longo prazo, a compra das skins pode se revelar como um

bom investimento, já que o mercado é pautado por um grande dinamismo e está

sempre evoluindo.

Em suma, existe um mercado bilionário em torno das skins de CS:GO e CS2,

sendo que, além de permitir o destaque e diferenciação dos jogadores, elas

podem ser um investimento rentável para quem joga esses jogos.