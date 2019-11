BRASILEIRO SÉRIE A – Conheça melhor Tiago Nunes, a escolha do Corinthians para 2020

O Corinthians encaminhou a contratação do técnico Tiago Nunes, agora ex-Athletico-PR. O início do trabalho será apenas nos bastidores, ao lado dos dirigentes, focado no planejamento, para só em 2020 ir para o campo.

Tiago Nunes chegará ao clube paulista com mais quatro profissionais. Ao todo, o custo com a nova comissão vai girar em torno de R$ 800 mil mensais, valor próximo ao que o Corinthians tinha apenas com Fábio Carille.

Apesar da baixa idade para o futebol, apenas 39 anos, o novo comandante do Timão já é bem rodado e trabalhou em todas regiões do Brasil, em quase 20 temporadas somadas.

Esquema tático

Tiago Nunes é adepto do esquema 4-5-1, com dois jogadores de velocidade nas pontas, transições rápidas e um camisa 9. Tanto no time aspirante campeão paranaense em 2018, na figura de Ederson, como nas equipes que levantaram a Sul-Americana, com Pablo, e a Copa do Brasil, com Marco Rúben, o novo “professor” nunca deixou de colocar atletas nesta posição.

Defensivamente, Tiago costuma usar as famosas duas linhas de quatro e dois atacantes flutuando, fazendo o primeiro combate. O grande diferencial é a proposta: uma saída de bola pelo chão, de preferência, transição rápida e sem que os jogadores carreguem muito a bola, toques simples e curtos, para acelerar o time. Sem a bola, a marcação muitas vezes começa no tiro de meta do adversário.

Desempenho pelo Athletico.

– jogos: 104; – vitórias: 54; – empates: 28; – derrotas: 22; – aproveitamento: 59,1% e títulos: Campeonato Paranaense Sub-23 (2018), Copa Sul-Americana (2018), Levain Cup (2019) e Copa do Brasil (2019)