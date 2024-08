28 DE AGOSTO DIA DO BANCÁRIO – Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região celebra data com festa e solidariedade

O evento aconteceu no salão do Assary Clube de Campo na tarde do último sábado e

reuniu todos os bancários de Votuporanga e região que vieram com seus familiares.

Como tradicionalmente acontece a entidade realizou durante o almoço sorteio de

brindes a seus associados, além de arrecadar a doação expressiva de 514 litros de leite.

O presidente do Sindicato dos Bancários Márcio Henrique Silva Chaves solicitou que

cada participante do almoço levasse 1 litro de leite para ser doado para Santa Casa de

Votuporanga.

Márcio ressaltou que a arrecadação já virou tradição no Sindicato. “Todo ano,

envolvemos Votuporanga, Américo de Campos, Cosmorama, Cardoso, Valentim Gentil

e Álvares Florence para essa contribuição social. É sempre uma satisfação colaborar

com o Hospital que assiste nossa abrangência”, complementou.

Representando a instituição, o diretor Adauto Mariola esteve presente para receber a

doação, que será de grande importância para a continuidade dos atendimentos e serviços

prestados à comunidade. “A Santa Casa de Votuporanga agradece imensamente pela

generosidade dos bancários e pelo comprometimento do Sindicato, ressaltando que

gestos como esses fortalecem ainda mais o trabalho de cuidar da saúde de todos”,

destacou.