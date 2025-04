Escolinha de futebol no CSU está com inscrições abertas 

Aulas começam no dia 15 de abril, para crianças e jovens de 9 a 15 anos; inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Estão abertas as inscrições para a escolinha de futebol no Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antônia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na zona sul de Votuporanga/SP. As aulas começam dia 15 de abril.

As vagas são limitadas e podem ser feitas no aplicativo Conecta Votuporanga, disponível nas lojas App Store e Play Store, ou pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download. Mais informações pelo site da Prefeitura em www.votuporanga.sp.gov.br ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga.

As inscrições também poderão ser feitas pessoalmente no próprio CSU, que fica na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro São João. Mais informações pelo (17) 3406-2321.

As aulas serão ofertadas às terças e quintas, das 8h às 8h45 para crianças de 9 a 11 anos. Das 9h às 9h45 é a vez dos jovens de 13 a 15 anos.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca que esta é uma excelente iniciativa para incentivar a prática esportiva e oferecer mais oportunidades para as crianças e jovens de Votuporanga.

“Essa é uma grande oportunidade para aprender, se divertir e crescer com disciplina, trabalho em equipe e dedicação. As inscrições já estão abertas, garantindo acesso a uma formação esportiva de qualidade e incentivando novos talentos para o futuro”, disse.

