Site dos Direitos do Idoso é lançado pela Unifev

Funcionalidades da nova plataforma foram apresentadas no Laboratório Didático-Pedagógico da Unifev para comunidade acadêmica.

Com o objetivo de fortalecer a cultura dos direitos do idoso na comunidade acadêmica, o Núcleo de Direitos Humanos (NDH) da Unifev lançou, na última terça-feira (20/8), um site sobre as garantias às pessoas da melhor idade (unifev.edu.br/direitos-do- idoso). A iniciativa, apresentada no Laboratório Didático-Pedagógico do câmpus Centro, representa um importante passo para promover a conscientização sobre esse tema.