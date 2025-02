Secretário de Desenvolvimento Econômico visita Sebrae SP 

Intuito do encontro é fortalecer o vínculo da Prefeitura com a instituição.

O secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, José Nelson Chino Bolotário, recentemente visitou o escritório do Sebrae SP. Na ocasião, foi recebido pelo diretor regional Marcos José Amâncio, com o objetivo de estreitar os laços da parceria entre a Prefeitura e o órgão, principalmente com relação a cursos, capacitações e workshops, voltados à população e ao empreendedorismo.

“É de fundamental importância a parceria que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Prefeitura mantém com o Sebrae, com diversos projetos já executados e outros previstos para este ano”, declarou Chino. O secretário disse ainda que “a intenção do prefeito Jorge Seba é caracterizar Votuporanga como um município empreendedor, sendo que a nossa Secretaria é a porta de entrada para os projetos que virão e que constituem as pautas prioritárias para trabalharmos em parceria com o Sebrae”, afirmou.

A visita foi acompanhada pelo diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), José Carlos Lemes de Oliveira, sendo que participaram ainda do encontro os técnicos do Sebrae SP, Valéria Pessoa, Camila Brunassi de Araújo Marques, Evelise Galbe Carvalho e Kleber Guerche. “Está tudo alinhado para que tenhamos em 2025, mais uma parceria de grande sucesso”, concluiu o diretor do CTMO.