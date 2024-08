Em Rio Preto, Bolsonaro chama Lula de ‘bandido’ e prevê volta da direita ao poder em 2026 

Ex-presidente da República esteve na cidade para participar de ato em apoio à candidatura do Coronel Fábio Candido à Prefeitura.

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (21.ago), em discurso na praça Dom José Marcondes, em São José do Rio Preto/SP, que a eleição de 2026 passa pelos pleitos municipais deste ano e disse que a direita tem “tudo para voltar” à Presidência. Comitivas de apoiadores da região estiveram em Rio Preto para acompanhar a visita do mandatário.

Mais de mil pessoas esperavam Bolsonaro no aeroporto, de onde ele saiu em cima de uma caminhonete e sob forte esquema de segurança. Em cima de um trio elétrico no Centro da cidade, o ex-presidente disparou ataques ao presidente Lula (PT), a quem chamou de “bandido” e “ladrão”, e destacou o que considera ações positivas de seu governo enquanto presidente: “Não escolhi ministro indicado pelo parlamento”, disse.

Em discurso de 12 minutos, o ex-presidente declarou apoio à campanha para prefeito de Rio Preto do coronel Fábio Candido (PL), que estava no trio elétrico acompanhado do vice, Fábio Marcondes (PL), assim como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL), Luiz Carlos Motta (PL) e Ricardo Salles (Novo), ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro.

Como ocorre nas cidades por onde passa pelo Brasil, Bolsonaro foi recebido na praça por uma multidão que gritava “mito, mito” ou mesmo “volta Bolsonaro”.

O ex-presidente, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não deu entrevista em Rio Preto. Ele seguiu com apoiadores para Mirassol, de onde seguiria para outras cidades, como Jaboticabal.

‘Ditadura’

De cima do palanque, Jair Bolsonaro criticou o governo Lula. “Um time de futebol tem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo no Brasil. A gente não pode parar. Não temos nossa plena liberdade de expressão. É o que falta para o sistema tirar de nós para termos uma ditadura. Acredito que podemos mudar o destino do Brasil”, afirmou.

“Não dá para comparar Paulo Guedes com Haddad. Ouso voltar a dizer que não errei em nenhuma das minhas observações sobre a pandemia. Quem quis tomar vacina tomou. Eu não tomei e não escondi isso de ninguém. Mas continuamos o nosso governo, muita coisa foi feita”, afirmou.

Também citou pautas bolsonaristas. “Combatemos a ideologia de gênero. Temos que saber quando começou isso. Começou em 2009 com esse bandido que está na Presidência hoje em dia”, afirmou.

Depois, voltou a atacar Lula no discurso. “Alguns reclamam que eu não passei a faixa [presidencial] para aquele cara. Eu jamais passaria a faixa para um ladrão”, afirmou.

Ainda no trio elétrico, o ex-presidente disse que a direita irá voltar ao poder em Brasília: “Acredito que temos tudo para voltar, alguém de direita, conservador”, afirmou.

Ao falar do Coronel Fábio pela primeira vez, trocou Rio Preto por Ribeirão Preto e logo corrigiu. “Estamos plantando pelo Brasil, como aqui em Ribeirão Preto no momento… Rio Preto no momento. O nosso Coronel Fábio Candido, afirmou.

O ex-presidente também pediu votos para candidatos a vereadores do PL. “Vamos de Coronel Fábio para a Prefeitura. Tenho certeza de que ele será um dos nossos grandes aliados para 2026”, finalizou o discurso.

*Com informações de Vinícius Marques/Diário da Região