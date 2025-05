Votuporanga conquista medalhas no JOMI 2025 

Jogos da Melhor Idade aconteceram em Araçatuba, e atletas conquistaram títulos para a cidade nas modalidades de bocha, natação, tênis de mesa e vôlei masculino.

Os atletas de Votuporanga fizeram bonito e conquistaram várias medalhas no JOMI (Jogos da Melhor Idade) 2025. A edição deste ano aconteceu de 12 a 18 de maio em Araçatuba, reunindo atletas de diversas cidades do estado com o objetivo de promover a saúde, o lazer e a integração para pessoas da melhor idade.

A cidade participou do evento através do apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Estiveram presentes 52 atletas.

A equipe de bocha foi campeã e levou medalha de ouro. A natação brilhou com a atleta Elisa Ferraz, que levou duas medalhas de ouro na categoria acima de 80 anos, sendo uma medalha na categoria nado livre e outra na categoria nado costas. A atleta Isabel dos Santos também fez bonito na piscina e ficou em terceiro lugar na categoria acima de 70 anos no nado costas. Ela levou a medalha de bronze.

Outro destaque no JOMI foi a equipe do tênis de mesa de Votuporanga com as atletas Neide Galardine e Vera Lúcia, que ficaram entre as oito melhores da sexta região esportiva.

O vôlei masculino B (70 anos) conquistou o quinto lugar.

De 63 municípios participantes, Votuporanga se classificou em 11° na classificação geral.

A cidade de Araçatuba, que foi a anfitriã do JOMI 2025, foi campeã dos jogos no geral. A vice-campeã foi São José do Rio Preto e, em terceiro lugar, ficou Jales.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, comemora a presença de Votuporanga no JOMI com uma delegação que demonstrou talento e determinação: “Nossa cidade mostrou que a melhor idade é sinônimo de vitalidade, superação e espírito esportivo. Parabéns a todos que participaram e que deram o sangue nesta edição”, destacou Stringari.

O JOMI é um evento desportivo realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo.