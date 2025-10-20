CBF acerta amistosos da Seleção contra Senegal e Tunísia em novembro, na Europa 

Brasil aguarda eliminatórias africanas para confirmar partidas em Londres, na Inglaterra, e em Paris, na França.

A CBF já tem acordo verbal para os dois amistosos da Seleção na data Fifa de novembro. Se nenhum imprevisto acontecer, o Brasil enfrentará Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França.

O primeiro jogo será realizado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, enquanto o segundo está previsto para o Stade de France, em Paris.

A confirmação das partidas, porém, só deve acontecer daqui a duas semanas, após a data Fifa de outubro. Isso porque Senegal lidera seu grupo nas eliminatórias africanas, mas ainda não está garantida na Copa e tem chance de disputar a repescagem, que ocorrerá em novembro. Neste cenário, o amistoso precisaria ser desmarcado.

Senegal é a segunda seleção africana mais bem colocada no ranking da Fifa, ocupando o 18º lugar, atrás apenas de Marrocos, que é a 11ª. Já a Tunísia está na 46ª posição.

Brasil e Senegal se enfrentaram neste ciclo de Copa, em junho de 2023, com vitória dos africanos por 4 a 2, em Portugal. Na ocasião a Seleção ainda era comandada pelo técnico interino Ramón Menezes.

Por sua vez, a Tunísia foi adversária antes da Copa do Catar, em setembro de 2022. O Brasil venceu por 5 a 1, também em Paris.

Já para a data Fifa de março de 2026 o planejamento da CBF é enfrentar europeus de primeiro nível. Há negociações em andamento para amistosos contra França e Holanda nos Estados Unidos.