Servidores do IFSP Votuporanga encerram greve 

Professores e técnicos administrativos voltarão às atividades regulares na segunda-feira (24). Categorias comemoram a conquista de reforço orçamentário de R$ 129 milhões a mais para custeio dos Institutos Federais em 2024.

Técnicos administrativos e docentes do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) – Votuporanga/SP decidiram, nesta terça-feira (18.jun), encerrar a greve e retornar às atividades letivo-administrativas a partir da próxima segunda-feira (24). A assembleia também aprovou um aceite crítico da contraproposta remuneratória oferecida aos técnicos administrativos no dia 11 de junho.

As rodadas de assembleia dos campi do IFSP terminam nesta quinta-feira (20) e o resultado será levado à Plenária Nacional do Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica), que acontecerá na sexta e no sábado próximos para avaliar uma possível assinatura de acordo com o Governo Federal.

“Trata-se da combinação de conquistas históricas com avanços parciais. Sim, não é suficiente do ponto de salarial e nem orçamentário para o Instituto Federal, mas o que conseguimos só foi possível porque colocamos o governo na mesa com a nossa força nacionalmente”, avalia Michael Bomm, professor e integrante do Comando Local de Greve (CLG).

Em 2024, os servidores docentes e técnicos administrativos da Educação Pública Federal não terão percentual de reajuste salarial, previsto apenas para 2025 (9%) e 2026 (3,5% a 5%). No caso dos técnicos administrativos, a partir de abril de 2026 haverá o incremento de até 23% pelo Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), dispositivo existente desde 2012 para o professorado dos Institutos Federais.

Do ponto e vista orçamentário, a recomposição parcial anunciada pelo Governo Federal será de aproximadamente R$ 120 milhões até o fim de 2024 para as mais de 650 unidades em todo o país. “Talvez não passe de R$ 100 mil para o Campus Votuporanga, mas foi algo arrancado pela força da greve e que resultará na manutenção do campus até o fim do ano”, detalhou Michael.

Segundo o Comando Local de Greve, os servidores do IFSP Votuporanga seguirão mobilizados, em estado de greve, o que equivale à possibilidade de retorno à greve caso o Governo Federal não cumpra com o apresentado nas mesas de negociação até a assinatura do possível acordo.

“Vamos prestar contas e fazer um balanço com a nossa comunidade ao longo das próximas semanas, pois são conquistas para todos nós”, concluiu Michael Bomm.

O Campus Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.