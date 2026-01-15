Churrascada do 8 une solidariedade com renda 100% para o Fundo Social 

Evento será realizado pelo Rotary Club 8 de Agosto no dia 14 de março no Centro de Eventos; valores dos convites e as atrações artísticas serão divulgados em breve.

Votuporanga mais uma vez mostra que é uma cidade solidária, que se envolve com as causas sociais e acredita na união de esforços para transformar vidas. O Rotary Club 8 de Agosto realizará a Churrascada do 8, evento beneficente com 100% da renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade do município. O evento será realizado no dia 14 de março, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. Os valores dos convites e as atrações artísticas serão divulgados em breve.

O alinhamento do evento foi realizado na manhã da última quarta-feira (14.jan), durante reunião realizada no Ibis Hotel, reunindo parceiros, apoiadores e representantes do poder público.

Estiveram presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha, a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, além de membros do Rotary Club 8 de Agosto. Também marcaram presença representantes da Companhia Tércio Miranda, da Cerveja Império, representantes regionais da Coca-Cola e o empresário Valmir Dornelas, anfitrião do encontro.

O presidente do Rotary Club 8 de Agosto, Marcos Garcia, destacou que a essência do evento é a solidariedade: “A Churrascada do 8 nasce com esse propósito de ajudar. Saber que toda a renda será destinada ao Fundo Social fortalece ainda mais a iniciativa e amplia os benefícios para quem mais precisa”, afirmou.

Rose Seba ressaltou a importância da parceria com os clubes de serviço: “Toda iniciativa em prol das entidades e das famílias atendidas pelo Fundo Social é sempre muito bem-vinda. Votuporanga tem um histórico de solidariedade, e ações como essa mostram o quanto a sociedade está disposta a ajudar”, falou.

Recentemente, o Fundo Social de Solidariedade repassou aparelhos de ar-condicionado ao Lar São Vicente de Paulo, por meio de uma doação viabilizada pelo Rotary Club 8 de Agosto. Os equipamentos foram adquiridos com recursos arrecadados na 1ª Rotary Run Track&Field Unifev Porecatu, realizada em 23 de novembro de 2025, que somou mais de R$ 42 mil. Além do Lar São Vicente de Paulo, outras três entidades assistidas também serão beneficiadas com os recursos.