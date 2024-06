CAV anuncia retorno do zagueiro Amorim 

O atleta de 22 anos, destaque na campanha do acesso e do título do Paulistão A3, assinou com o Pantera Alvinegro por três anos.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta terça-feira (18.jun) o retorno do zagueiro Amorim, destaque na campanha do acesso e do título do Paulistão A3 de 2024. Natural de Araras/SP, Carlos Eduardo Silva Amorin, de 22 anos e 1,90m, tem rodagem por grandes clubes e assinou um contrato de três anos com o Pantera Alvinegro, reforçando o sistema defensivo da equipe na continuidade da Copa Paulista e para as próximas temporadas.

“Estou muito feliz em retornar ao Clube Atlético Votuporanguense. Foi aqui que vivi momentos inesquecíveis na minha carreira e onde conquistei meu primeiro título importante. Estou comprometido em dar o meu melhor e contribuir para que o time alcance seus objetivos. Agradeço à diretoria pela confiança e ao apoio incondicional da torcida. Vamos juntos em busca de novas conquistas”, disse Amorim.

O atleta que desembarca em Votuporanga ainda esta semana para ser reintegrado ao elenco comandado por Rogério Corrêa, estará à disposição da comissão técnica para o jogo da segunda rodada da Copa Paulista Sicredi 2024 que será contra o Mirassol, na próxima quarta-feira, dia 26 de junho, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia [Maião], em Mirassol/SP. O CAV está no Grupo 1 da competição estadual ao lado de XV de Jaú, Mirassol, Grêmio Prudente e Vocem.

“O retorno de Amorim ao CAV é um motivo de grande alegria para a torcida e para a diretoria, que confiam no talento e na dedicação do zagueiro para ajudar o time a alcançar novos triunfos”, afirmou o Pantera Alvinegro durante o anúncio.