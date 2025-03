Série A2: veja confrontos que vão definir acessos ao Paulistão 2026 

Competição chega à semifinal e apenas os finalistas sobem de divisão.

As semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 foram definidas na noite desta quarta-feira com o término da fase de quartas de final. Os confrontos que vão definir os acessos ao Paulistão de 2026 foram formados de acordo com a pontuação somada na primeira fase com os dois jogos das quartas.

O time de melhor campanha pega o quarto colocado e o segundo enfrenta o terceiro. Confira:

Primavera (1º) x Taubaté (4º)

Capivariano (2º) x Ituano (3º)

Pelo regulamento, quem tem melhor campanha escolhe os mandos dos jogos. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão de 2026.

Segundo a tabela básica, as semifinais estão previstas para acontecer nos dias 23 e 30 de março, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai detalhar os dias e horários dos confrontos após congresso técnico ainda nesta quinta-feira.

Todas as partidas terão VAR. Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada time com a mesma diferença de gols) a definição da vaga será nos pênaltis.

Veja os resultados das quartas de final

Jogos de ida

Santo André 0 x 0 Primavera

XV de Piracicaba 1 x 0 Capivariano

Ferroviária 2 x 0 Ituano

São José-SP 0 x 0 Taubaté

Jogos de volta

Primavera 1 x 0 Santo André

Capivariano 2 (5) x (4) 1 XV de Piracicaba

Ituano 3 (3) x (2) 1 Ferroviária

Taubaté 1 x 0 São José-SP

*Com informações do ge