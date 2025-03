32ª Festa do Peão de Nova Granada tem portaria solidária em prol do Hospital de Base, nesta sexta

Nesta sexta-feira (21), a atração é dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que sobem ao palco a partir das 20h, no Recinto Clube dos 40.

Nova Granada realiza sua 32ª Festa do Peão neste final de semana e, como Cidade Parceira do Bem do complexo hospitalar da Funfarme/Hospital de Base, reservou esta sexta-feira para promover a Portaria do Bem, na qual convida as pessoas a doarem 2 litros com dois litros de leite na portaria do evento, que serão destinados ao Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Nesta sexta-feira, dia 21 de março, a atração é dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que sobem ao palco a partir das 20h, no Recinto Clube dos 40.

A festa em Nova Granada integra um calendário de eventos de cidades parceiras da região noroeste que beneficiam bastante com suas ações os milhares de pacientes atendidos pelo complexo da Funfarme, referência para mais de 1,7 milhão de moradores de São José do Rio Preto e mais 101 municípios da região noroeste paulista, sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde (DRS XV), da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo.

A Fundação rio-pretense é referência no cuidado com adultos e crianças em diversas áreas da saúde, como neurocirurgia, oncologia, Transplante de Medula Óssea (TMO), cirurgia geral e obstetrícia, além de cirurgia cardíaca pediátrica, com a CardioPedBrasil.

Os números demonstram porque o complexo hospitalar é o segundo maior do Estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Suas unidades reúnem mais de 8.800 colaboradores, dos quais 1.082 médicos e 641 médicos residentes de 48 especialidades, 3.689 profissionais de enfermagem e 3.388 profissionais de outras áreas da saúde, administrativa e de apoio. No total, o HB e o HCM possuem 1.318 leitos, sendo 1.048 de enfermaria e 268 de UTI e o maior centro cirúrgico do interior paulista, com 46 salas para procedimentos de alta complexidade e robóticos.