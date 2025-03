Seminário de Boas Práticas Pedagógicas: Votuporanga é destaque nacional pelo 2º ano consecutivo

Projeto colaborou para estreitar laços entre escola e comunidade, através da contação de histórias utilizando elementos lúdicos e participação surpresa de familiares dos alunos.

O prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama Rose Seba, do secretário da Educação, Marcelo Batista, e do professor da rede municipal de ensino, Milton Perecin, participou da Premiação SET Brasil da Editora Moderna na noite da última segunda-feira (10.mar), em São Paulo. Votuporanga ficou, novamente, entre as três melhores do Brasil no prêmio “Resultados que Transformam: Seminário de Boas Práticas Pedagógicas” na categoria Educação Inclusiva.

O projeto apresentado foi o “MIFA: Minha Família Arrasa”, onde o professor estreitou laços entre escola e comunidade, através da contação de história como prática pedagógica para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, interpretativas e criativas do aluno, utilizando elementos lúdicos como fantoches, vídeos, fantasias, violão entre outras ferramentas. Nesse contexto nasceu o projeto, que ocorria uma vez por mês dentro da escola e, de surpresa, a família da criança contava e encenava a história em sala de aula, transformando o ambiente escolar em um verdadeiro palco e unindo os laços afetivos ao aprendizado, de forma lúdica e eficaz.

Um exemplo desse sucesso foi o progresso de uma aluna que apresentava dificuldade na aprendizagem, mas superou as expectativas quando a sua família se envolveu no processo de ensino e a criança conseguiu avançar e ser alfabetizada. “Era emocionante ver os olhares de surpresa dos alunos quando suas famílias entravam na sala para se apresentar. Muitas se emocionaram dizendo ser o melhor dia de suas vidas”, afirmou o professor Milton, que já havia conquistado o primeiro lugar no prêmio no ano passado.

Marcelo Batista, secretário da Educação celebrou o momento: “É com imensa alegria que compartilho com todos profissionais da rede, o trabalho do professor Milton, bem como o de todos profissionais que se entregam diariamente em seus afazeres pedagógicos de forma sempre impressionante. Neste momento o trabalho dedicado é inovador do professor Milton se torna um exemplo para os demais profissionais da área, além de estimular e incentivar os alunos a trilharem o mesmo caminho do sucesso.”

O prefeito Jorge Seba parabeniza o professor e expande seus cumprimentos a todos os profissionais que se dedicam diariamente para Votuporanga continuar sendo destaque na área da Educação. “Iniciativas como essa nos enchem de alegria e esperança. Aproveito para, em nome do professor Milton, enaltecer também todos os professores na nossa rede, que trabalham com nossas crianças, sempre ofertando boas práticas educativas, resultando no sucesso da aprendizagem de cada um, o que eleva ainda mais ainda nosso patamar de qualidade e faz nossa cidade continuar sendo referência na educação para munícipios vizinhos”.

Prêmio “Resultados que Transformam”

Tem como objetivo valorizar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras que contribuem para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, reconhecendo e valorizando cidades e profissionais da educação que se destacam por meio de práticas em salas de aula com o objetivo de transformar a vida dos alunos e da comunidade.