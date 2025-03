Palmeiras provoca São Paulo após classificação: “Antigamente vinham pro baile de terno” 

Verdão faz referência a episódio de 2021, quando Tricolor chegou de terno e levou 3 a 0 no Allianz.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque, garantiu a classificação à final do Paulistão – para enfrentar o Corinthians – e usou as redes sociais para provocar o Tricolor.

“Antigamente vocês vinham pro baile de terno. Cadê a elegância?🕴🤔”, escreveu o clube na postagem, que tem uma imagem com Raphael Veiga, Estêvão, Vitor Roque e Abel Ferreira trajando ternos verdes.

A provocação é uma referência a um episódio ocorrido no mesmo estádio ainda em 2021, quando a delegação do São Paulo chegou ao Allianz Parque vestindo ternos e sofreu uma derrota por 3 a 0. Era o confronto pelas quartas de final da Libertadores, que ao fim daquele ano terminou sendo conquistada pelo Verdão, com vitória sobre o Flamengo por 2 a 1.

Agora, com a vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor no Allianz, o Palmeiras se classifica à final do Paulistão pela sexta vez seguida e enfrenta o Corinthians, que eliminou o Santos, nas finais. As datas ainda não foram confirmadas, mas a previsão é de 16 de março para a partida de ida e 26 ou 27 para o confronto de volta.

*Com informações do ge