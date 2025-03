Pós-graduação gratuita: Polo UAB divulga 30 vagas para curso à distância de Segurança Cibernética

Inscrições são on-line e têm início no dia 17 de março e seguem até o dia 23 do mesmo mês.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Prefeitura, divulga 30 vagas abertas para Pós-graduação em Segurança Cibernética. O curso, gratuito, será ministrado na modalidade de Ensino à Distância através da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ).

O curso é direcionado a pessoas que possuem graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Sistemas de Informação ou cursos tecnológicos no eixo de Informação e Comunicação ou graduação em qualquer outro curso superior reconhecido pelo MEC, com experiência comprovada de atuação na área de Tecnologia da Informação ou Telecomunicações de pelo menos três anos completos.

Os interessados devem realizar inscrição de 17 até 23 de março através do link: https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/home.jsf

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na Rua Pernambuco, n° 1.736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o (17) 3422-8839.

Vestibular Univesp

Outra oportunidade, também em andamento, é o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Unifesp), que segue com inscrições abertas até o dia 7 de abril, para preenchimento de vagas de cursos gratuitos de graduação.

Os cursos são distribuídos em três eixos: Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia); Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

As inscrições podem ser feitas no portal vestibular.univesp.br, com taxa de inscrição de R$47,50.