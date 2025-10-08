Professores perdem 21% do tempo para manter a ordem em sala de aula, aponta pesquisa

Estudo ainda demonstrou que 16% dos docentes brasileiros acham que a profissão afeta a saúde mental.

Uma pesquisa divulgada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) mostrou que o professor perde uma a cada cinco horas de aula para conseguir a atenção dos estudantes. O estudo, que compara a educação em 53 países, foi feito a partir de entrevistas com docentes e diretores, principalmente dos anos finais do ensino fundamental.

No Brasil, os professores perdem, em média, 21% do tempo para manter a ordem, enquanto a média dos países-membros é de 15%. Ainda segundo o levantamento, 16% dos docentes brasileiros afirmam que a profissão impacta negativamente na saúde mental.

O cenário, porém, pode mudar com a análise do período após a aplicação da lei que proíbe o celular em sala de aula, segundo Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional.

“Pesquisas até mais recentes realizadas com mais de 3 mil pessoas, entre estudantes, professores e gestores escolares, já reconhecem uma melhora na atenção e na concentração em números até expressivos, que chegam até a 80% dos estudantes opinando favoravelmente em relação ao aumento da concentração e da capacidade de assimilação do conhecimento durante a aula, em razão da proibição do celular”, afirmou o especialista em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (7).

Anderson ressalta, ainda assim, que os dados representam um alerta para a educação brasileira, já que 44% dos professores ouvidos pela pesquisa alegaram ter interrupção do aluno durante a aula, ante a média dos países da OCDE, que é de 18%.

Para contornar o problema, ele destaca a importância de uma colaboração coletiva de toda a sociedade, principalmente com uma reflexão feita pelos pais e responsáveis dentro de casa.

“O professor tem, sim, a sua responsabilidade de exercer autoridade em sala de aula, mas é preciso ter a colaboração de toda a sociedade, a família, a mídia, os próprios operadores da educação também apoiarem o professor para que aí nós tenhamos mais tempo líquido de sala de aula dedicado efetivamente ao aprendizado e não apenas ao controle da indisciplina”, finaliza.

*Com informações do R7