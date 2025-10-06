Semana do Idoso é marcada por alegria, integração e valorização da melhor idade em Votuporanga

Atividades como desfile, piquenique, chá da tarde e baile tropical promoveram lazer, bem-estar e convivência entre os participantes.

O Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche” (CCI), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, celebrou a Semana do Idoso entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro, com uma programação especial voltada ao lazer, socialização e promoção do envelhecimento ativo e saudável.

As atividades tiveram início com o Desfile das Primaveras, momento emocionante que marcou a abertura da semana e valorizou o protagonismo da pessoa idosa. Com brilho, elegância e alegria, os participantes mostraram que idade é apenas um número quando se trata de viver com autoestima e entusiasmo.

Durante a semana, foram realizadas ações que estimularam o convívio social e o bem-estar físico e mental, como o Piquenique ao Ar Livre, que proporcionou momentos de descontração, contato com a natureza e fortalecimento dos vínculos de amizade, e a Tarde Tropical, encontro animado com música, dança e muita energia positiva, promovendo o condicionamento físico e o combate ao estresse.

Outro destaque foi o tradicional Chá da Tarde, que reuniu os participantes em um ambiente acolhedor, repleto de boas conversas, risadas e memórias compartilhadas, reforçando a importância da convivência e da valorização da vida em todas as fases.

A secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo, ressalta a relevância de iniciativas como esta para a qualidade de vida dos idosos: “A Semana do Idoso é uma celebração do envelhecimento com dignidade, amor e respeito. Cada atividade foi pensada para valorizar essas pessoas que tanto contribuíram com nossa cidade”, finaliza.