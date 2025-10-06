Homem é preso após espancar a própria mãe em Votuporanga 

Indivíduo foi preso na madrugada do último sábado (4), no bairro Palmeiras I.

Um homem foi preso em flagrante após espancar a própria mãe na madrugada do último sábado (4.out), no bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, conforme o relato da mãe à polícia, por volta das 1h30, o indivíduo chegou em casa muito alterado e agressivo. Em seguida, ele teria retirado a cinta da calça e ameaçado o pai, que conseguiu escapar. Entretanto, o indivíduo partiu em direção à mãe e desferiu diversos socos em seu rosto e braços, causando ferimentos e sangramento.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado cerca de 100 metros da residência, durante patrulhamento efetuado pelos policiais militares.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi autuado por violência doméstica e colocado à disposição da Justiça.