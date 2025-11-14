Semana da Música:- Artistas da casa

A 25ª Semana da Música reúne talentos votuporanguenses em uma programação gratuita que ocupa palcos, praças e espaços culturais da cidade

@caroline_leidiane

Entrando no clima das festas de fim de ano, Votuporanga dá início à 25ª Semana da Música, uma das programações culturais mais tradicionais da cidade. De 15 a 23 de novembro, o público poderá acompanhar uma série de apresentações gratuitas promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Serão nove dias de atividades, com corais, oficinas e apresentações de artistas locais ocupando diferentes espaços. Do Parque da Cultura ao Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, passando por hospitais, praças públicas entre outros.

A proposta, segundo a organização, é valorizar o trabalho dos artistas votuporanguenses e ampliar o acesso da população à produção cultural da cidade. Entre os destaques estão nomes contemplados pelo Programa Bolsa Cultura, além de grupos já consagrados, como a Banda Zequinha de Abreu e a Camerata Villa-Lobos.

A abertura acontece amanhã (15), no Centro de Convenções, às 19h30, com o musical “Um Mundo Melhor”, idealizado por Douglas e Maíra Gualberto. O espetáculo nasce do desejo de espalhar esperança e alegria em tempos desafiadores.

“Queremos transmitir uma mensagem de amor e renovação, especialmente neste período em que as forças se renovam junto com o Natal e a expectativa de um novo ano”, explica Douglas.

No domingo (16), o palco externo do Parque da Cultura recebe, às 18h, a tradicional Banda Zequinha de Abreu. Já às 19h30, a apresentação é de Gustavo Bombonato, Coral Canto Livre e “Inezita 100 anos”, no Centro de Convenções. O pianista e compositor votuporanguense promete uma imersão em suas criações.

“Apresentarei cinco composições autorais — entre baladas eruditas, jazz, tango e samba. É uma forma de compartilhar parte do meu percurso musical com o público da minha cidade”, comenta Gustavo.

A programação segue durante a semana com apresentações em diferentes pontos, como AME, Santa Casa, Lar São Vicente de Paulo e as praças Santa Luzia e São Bento. A ideia é levar a música até lugares que fazem parte do cotidiano dos votuporanguenses, reforçando o caráter inclusivo do evento.

No dia 22, o Centro de Convenções recebe, às 19h30, a Camerata Villa-Lobos em um concerto especial de fim de ano. A violinista Bruna Lima destaca que a apresentação reunirá trechos dos principais projetos do grupo.

“Vamos revisitar momentos marcantes de 2025, de ‘Vozes Brasileiras’ ao nosso tradicional ‘Concerto de Natal’, celebrando a diversidade da música e o envolvimento de todos os músicos”, afirma ela.

O encerramento, no domingo (23), será no Parque da Cultura, com dois projetos contemplados pelo Bolsa Cultura. Thalia Munhoz apresenta, às 17h30, “História Cantada”, um show que revisita canções que marcaram sua trajetória pessoal.

“É uma forma de contar um pouco da minha vida por meio das músicas que me acompanharam”, diz.

Na sequência, às 19h, Kelvin Arruda sobe ao palco com o espetáculo “A música em cada um de nós”, um tributo à MPB.

“Com o intuito de criar um espaço intimista para apresentar canções de artistas da MPB que admiro, como Jorge Vercillo, Djavan, Seu Jorge, Jorge Aragão e Jorge Ben Jor eu busco compartilhar minha entrega artística com voz e violão”, resume ele.

Programação completa

15/11 (sábado)

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

19h30: apresentação “Um Mundo Melhor”, Douglas Gualberto, Maira Gualberto e Amigos (Bolsa Cultura)

16/11 (domingo)

Parque da Cultura (palco externo)

18h: apresentação Banda Zequinha de Abreu

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

19h30: Gustavo Bombonato, Coral Canto Livre e “Inezita 100 anos” (PNAB)

18/11 (terça-feira)

AME Votuporanga

9h: apresentação dos alunos da Escola Municipal de Artes

Santa Casa

19h: apresentação Coral Moriah

Praça Santa Luzia

20h: apresentação Banda Zequinha de Abreu

19/11 (quarta-feira)

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

19h30: apresentação dos alunos da Escola Municipal de Artes

20/11 (quinta-feira)

Praça São Bento

20h: apresentação Banda Zequinha de Abreu

21/11 (sexta-feira)

Lar São Vicente de Paulo

14h: apresentação Coral de Violas “A Voz do Sertão”

22/11 (sábado)

Parque da Cultura (auditório externo)

15h: Oficinas de Percussão (Iniciante e Intermediária), com Daniel Rodrigues

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

19h30: apresentação Camerata Villa-Lobos

23/11 (domingo)

Parque da Cultura (auditório externo)

17h30: apresentação “História cantada”, com Thalia Munhoz (Bolsa Cultura)

19h: apresentação “A música em cada um de nós”, com Kelvin Arruda (Bolsa Cultura)