Tecnologia e energia limpa moldam o futuro da produção brasileira

Soluções inteligentes em energia solar promovem autonomia, eficiência e sustentabilidade no agronegócio, indústria e comércio, impulsionando a competitividade e a transformação da matriz energética nacional

@caroline_leidiane

Com atuação em todo o território nacional e milhares de sistemas instalados, a Bruky Energy consolida-se como uma das empresas mais completas e inovadoras do setor de energia solar no Brasil. Unindo tecnologia de ponta, diagnóstico técnico avançado e acompanhamento personalizado, a companhia oferece soluções energéticas que vão muito além da instalação de painéis solares, entregando eficiência, autonomia e sustentabilidade.

De acordo com André Luiz Penariol, gestor de negócios em soluções energéticas da Bruky Energy de Fernandópolis, a empresa trabalha com uma metodologia que alia precisão técnica e visão estratégica.

“Na Bruky Energy, o processo de consultoria e diagnóstico é totalmente personalizado e fundamentado em dados técnicos e estratégicos. Iniciamos com uma análise detalhada do perfil de consumo energético do cliente, avaliando histórico de faturas, demandas específicas e possíveis expansões futuras”, explica Penariol.

Após essa etapa, é feito um estudo técnico do local, considerando fatores como irradiação solar, infraestrutura elétrica e condições estruturais.

“Com base nessas informações, nossa equipe de engenharia elabora simulações e projeções de geração, indicando a melhor alternativa entre os sistemas on-grid, off-grid ou híbrido. O resultado é um projeto sob medida, que garante máximo aproveitamento energético, rápido retorno sobre o investimento e autonomia ao cliente”, completa.

Tecnologia e estabilidade no campo brasileiro

O setor agro é um dos principais pilares da atuação da Bruky Energy, especialmente em regiões onde há instabilidade no fornecimento elétrico. Nessas áreas, a energia solar tem se mostrado uma aliada fundamental para garantir autonomia e continuidade das operações.

“O principal desafio é oferecer confiabilidade energética diante de redes frágeis ou inexistentes. Muitos produtores enfrentam quedas constantes e até longos períodos sem energia, o que compromete processos críticos, como irrigação e resfriamento de leite”, afirma ele.

Para atender essas demandas, a empresa tem investido em sistemas off-grid e híbridos, que unem geração solar a baterias de armazenamento.

“Essas soluções permitem ao produtor operar mesmo durante interrupções da rede, reduzindo custos operacionais, aumentando a previsibilidade e garantindo independência energética. Hoje temos centenas de casos de sucesso, de pequenas propriedades a grandes fazendas”, destaca.

Segurança energética e inovação integrada

Mesmo com uma matriz energética considerada limpa, o Brasil ainda enfrenta vulnerabilidades, como apagões e oscilações de tensão. Nesse contexto, a Bruky Energy atua de forma estratégica com seus sistemas híbridos e de backup, que oferecem estabilidade e segurança.

“O país depende fortemente das hidrelétricas. Em períodos de estiagem ou sobrecarga no sistema, crescem os riscos de falhas no fornecimento. Nossas soluções integram geração fotovoltaica, baterias e sistemas inteligentes de gestão, permitindo ao cliente operar com autonomia total, mesmo quando a rede pública falha”, explica o gestor de negócios da Brucky de Fernandópolis.

Além de garantir segurança energética aos clientes, essas tecnologias contribuem para a descentralização da matriz elétrica nacional, fortalecendo a resiliência do sistema e acelerando a transição para um modelo mais sustentável e inteligente.

Produtividade, longevidade e sustentabilidade como resultado

A energia solar vai muito além da economia na conta de luz. Os impactos positivos também são percebidos na produtividade, manutenção dos equipamentos e imagem corporativa.

“O fornecimento estável elimina paradas inesperadas, melhora a eficiência e prolonga a vida útil de motores e bombas, já que há menos oscilações de tensão. Além disso, a geração limpa contribui para a descarbonização da cadeia produtiva, atendendo às exigências de sustentabilidade e certificações verdes cada vez mais valorizadas”, ressalta ele.

Esses benefícios reforçam o papel da Bruky Energy como parceira estratégica para empresas e produtores que buscam eficiência, previsibilidade e responsabilidade ambiental.

Casos de sucesso e visão de futuro

Com mais de 3.900 sistemas instalados no Brasil, a Bruky Energy acumula histórias de sucesso que refletem sua expertise técnica e compromisso com resultados concretos.

“Temos projetos híbridos que garantem autonomia total e retorno do investimento em apenas duas safras. Também atuamos com sistemas zero grid integrados ao Mercado Livre de Energia, que podem gerar até 60% de economia na fatura elétrica”, exemplifica Penariol.

A empresa também desenvolve soluções avançadas, como sistemas hidro com BESS (Battery Energy Storage System), que possibilitam operação totalmente independente da rede e evitam o consumo nos horários de tarifa mais alta.

“O desempenho tem superado as expectativas: nossos clientes alcançam economia relevante, confiabilidade total e autonomia energética real”, pontua.

Com unidades espalhadas por diferentes estados do Brasil, como São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Goiás, a Bruky Energy segue expandindo sua atuação com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade.

“Nosso propósito vai muito além de vender placas solares — entregamos uma experiência completa, do diagnóstico técnico ao acompanhamento pós-instalação. Cada projeto é desenvolvido para superar expectativas e gerar resultados reais”, conclui Penariol.

Impulsionada por uma visão de futuro e pelo compromisso com a transformação energética, a Bruky Energy se firma como referência em soluções inteligentes e sustentáveis, contribuindo para um Brasil mais autônomo, tecnológico e limpo.

Em Santos, a Bruky Energy realizou a instalação de um zero grid de 2.5 mwp, garantindo autonomia e eficiência no formato no fornecimento de energia (foto institucional)

Projeto da Bruky Energy em Agrothathi, Ribeirão Preto. (foto institucional)

Andre Luís Penariol

Gestor de negócios

Bruky Energy unidade Fernandópolis -SP

(17)99147-0813 – WhatsApp

E-mail: [email protected]