Sem apoio, Abrigo dos Focinhos que abriga 203 cães inicia fechamento 

Local que fica entre Votuporanga e Álvares Florence não conta com auxílio de prefeituras e acumula dívidas com alimentação, medicamentos e assistência veterinária.

Um dos principais abrigos de cães do noroeste paulista, o conhecido Abrigo dos Focinhos, localizado entre Votuporanga/SP e Álvares Florence/SP, está com os dias contados por falta de recursos que viabilizem a continuidade do projeto, que atualmente abriga 203 cães resgatados das ruas.

Ao Diário, a responsável pela iniciativa, a protetora Sandra Valéria Curti, de 55 anos, que atua no resgate de cachorros abandonados em Votuporanga há quase duas décadas, contou com tristeza o motivo que forçou a tomada de decisão: “Nunca foi fácil mantê-los, cuidar de todos e de tudo certinho, como tem que ser, mas está se tornando impossível. O número de cachorros abandonados aumenta a cada dia e as pessoas estão deixando de colaborar, e isso é terrível, porque prejudica no cuidado com eles, alimentação, medicamentos, atendimento veterinário, enfim, o necessário para mantê-los até que consigam um lar.”

“Também estou tratando de uma doença degenerativa que é progressiva e já está afetando minha coluna e joelhos, o que complica no cuidar deles, até porque sinto dores. Mas minha vida é dedicada a cuidar deles e por isso quero garantir que serão bem cuidados, que vão ter o que comer e o que mais precisarem. Por isso, vamos fazer esse pedido, mas preciso de garantias de que não serão jogados em um buraco qualquer pela Prefeitura. São vidas.”

Com uma dívida de R$ 35 mil, Sandra Valéria contou que não recebe apoio de nenhuma prefeitura, seja com ração, medicamentos ou assistência veterinária: “Para se ter uma ideia, de dezembro para cá, resgatei nove cadelas prenhas, uma pariu sete, outra nove, outra quatorze filhotes. Ninguém quis resgatar, fui lá e peguei. Cada castração de cadela custa mais ou menos R$ 500,00. A castração é o único meio de controle, mas tem um custo que se soma a outros tantos e estou num buraco que não tem fundo.”

A protetora falou também sobre a pré-candidatura a vereadora e sobre o quanto esses boatos têm prejudicado o Abrigo dos Focinhos: “Nunca tive ambição política e quando decidi lançar essa pré-candidatura para lutar em prol do direito dos animais, sem saber, estava assinando uma sentença de morte. Minha vida virou um inferno, boatos, mentiras, acusações infundadas, principalmente nas redes sociais. Mas o problema não é esse, o problema é que por causa disso as pessoas estão parando de ajudar, de doar, de contribuir com a existência do Abrigo.”

“Lutamos com campanhas, rifas, mas atualmente não estou conseguindo alimentá-los decentemente e isso me dói, porque não é justo”, emendou.

Sandra Valéria afirmou que manterá a pré-candidatura e peticionará o Ministério Público para uma saída para o local, principalmente no tocante aos 203 animais que estão sob tutela do Abrigo dos Focinhos.

“Se eu fosse irresponsável, criminosa e sem escrúpulos, soltaria esses 203 cachorros nas ruas de Votuporanga, de onde eles saíram, e talvez assim todos enxergassem o trabalho que está sendo feito”, desabafou a protetora.

Quem quiser conhecer o Abrigo dos Focinhos ou ajudar financeiramente o Pix é o telefone para contato 17997288111 – Sandra Valéria Curti.