Unifev promove ação de valorização ambiental com o projeto “Semeando Abelhas”

Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e o curso de Agronomia da Instituição doaram colmeias para entidade de Votuporanga.

O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e o curso de Engenharia Agronômica da Unifev realizaram mais uma importante ação do Projeto “Semeando Abelhas”. Alunos do 4º período da graduação se envolveram na produção e distribuição de colmeias de abelhas melipônicas para entidades assistenciais e escolas do município de Votuporanga.

A iniciativa buscou promover a conscientização ambiental e a cidadania, conectando os alunos a projetos que geram um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na comunidade local. No Recanto Tia Marlene, por exemplo, onde 70 pessoas com necessidades especiais são atendidas diariamente, a ação trouxe um significado ainda maior, já que existe uma fila de espera de mais 30 pessoas.

O projeto foi uma oportunidade para fortalecer a colaboração com a sociedade, demonstrando como o conhecimento acadêmico pode ser utilizado para causas sociais e ambientais de grande relevância. “Vale muito a pena conhecer e colaborar com tudo isso”, destacou o Prof. Dr. Juliano da Costa Silva, coordenador do NVMA. “A ação evidencia o compromisso do Centro Universitário de Votuporanga com o desenvolvimento de projetos sustentáveis e sociais que contribuem para a formação de cidadãos conscientes e solidários”, afirmou o docente.

Maria de Lourdes (Malu) Moraes, responsável pelo Recanto Tia Marlene, expressou sua gratidão pelo trabalho realizado em prol das pessoas atendidas pela entidade. “Quero agradecer de coração à Unifev e aos alunos do curso de Engenharia Agronômica por essa ação tão especial. Estamos muito felizes por poder contar com o apoio de vocês e, com certeza, as sementes que foram plantadas hoje renderão bons frutos no futuro, tanto para as pessoas que atendemos aqui no Recanto quanto para o meio ambiente. Sou muito grata a todos pelo esforço e carinho”, finalizou.